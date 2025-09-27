विज्ञापन
गुरुग्राम में जिस थार के उड़े परखच्चे, कुछ सेकंड पहले उसकी जानलेवा रफ्तार देखिए

गुरुग्राम में यूपी नंबर प्लेट की ब्लैक थार दिल्ली से जयपुर की ओर जा रही थी. दिल्ली-जयपुर हाईवे पर ओवरस्पीड होने के कारण थार बेकाबू हो गई और साइड पर एग्जिट 9 के डिवाइडर से जा टकराई.

गुरुग्राम में जिस थार के उड़े परखच्चे, कुछ सेकंड पहले उसकी जानलेवा रफ्तार देखिए
  • गुरुग्राम के झाड़सा फ्लाईओवर के पास तेज रफ्तार थार कार के डिवाइडर से टकराने से पांच की मौत
  • हादसा शनिवार तड़के करीब साढ़े चार बजे हुआ, जिसमें छह लोग सवार थे और एक गंभीर रूप से घायल हुआ
  • सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में थार स्पीड के साथ सड़क पर फर्राटा भरती नजर आ रही है
गुरुग्राम:

दिल्ली से सटे गुरुग्राम की सड़कों पर दौड़ती तेज रफ्तार थार, जिसने न सिर्फ हवा से बातें कीं बल्कि रफ्तार के इसी रोमांच ने पांच जिंदगियों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया. शनिवार तड़के झाड़सा फ्लाईओवर के पास हुए इस भीषण हादसे से पहले, थार की जानलेवा रफ्तार का एक वीडियो सामने आया है, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. डिवाइडर से इतनी जबरदस्त टक्कर हुई कि थार में सवार 6 में से 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई. गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. लेकिन हादसे से पहले का जो वीडियो सामने आया है, उसमें थार स्पीड के साथ फर्राटा भरती दिख रही है. 

थार की जानलेवा रफ्तार

सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आया है, उसमें थार की रफ्तार को देखकर कोई भी सहम जाएगा. सड़क पर जहां से और भी गाड़ियां गुजर रही है, वहीं थार ड्राइवर में उनसे आगे निकलने की सनक दिख रही है. भीड़-भाड़ वाली सड़क पर भी थार इस तरह फर्राटा भर रही है कि वो पलभर में आंखों से ओझल हो जा रही है. सीसीटीवी फुटेज में थार की रफ्तार बता रही है कि स्पीडिंग का फितूर लोगों की जान पर भारी पड़ गया. 

ये भी पढ़ें : न छत बची, न दरवाजे... एक झटके में कबाड़ बन गई थार, गुरुग्राम हादसे की तस्‍वीरें देख दिल दहल उठेगा!

कैसे हुआ हादसा

गुरुग्राम में तड़के भीषण हादसा तब हुआ, जब एक बेकाबू थार डिवाइडर से जा टकराई, जिससे 5 युवकों की मौत हो गई. यह भीषण हादसा शनिवार सुबह 4.30 बजे गुरुग्राम के झाड़सा फ्लाईओवर के पास हुआ. यूपी नंबर प्लेट की ब्लैक थार दिल्ली से जयपुर की ओर जा रही थी. दिल्ली-जयपुर हाईवे पर ओवरस्पीड होने के कारण थार बेकाबू हो गई और साइड पर एग्जिट 9 के डिवाइडर से जा टकराई.

ये भी पढ़ें : गुरुग्राम में रफ्तार का कहर! हाईवे के पास पलटी थार, मौके पर ही 5 की मौत, पढ़ें कैसे हुआ हादसा

टक्कर लगते ही उड़े थार के परखच्चे

थार में तीन युवक और तीन युवतियां सवार थे. इस हादसे में गंभीर रूप से घायल एक युवक को नजदीकी अस्पताल में एडमिट कराया गया है. डिवाइडर से इतनी जबरदस्त टक्कर हुई कि थार में सवार 6 में से 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई. गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. थार के जिस तरह परखच्चे उड़े हैं उसे देख हर कोई सहम गया. जिसने भी परखच्चे उड़ी थार को देखा उसका अंदर रफ्तार का डर बैठ गया

पूरी स्टोरी पढ़ें

