विज्ञापन
विशेष लिंक

न छत बची, न दरवाजे... एक झटके में कबाड़ बन गई थार, गुरुग्राम हादसे की तस्‍वीरें देख दिल दहल उठेगा!

गुरुग्राम में शनिवार को बड़ा हादसा हुआ. तेज रफ्तार थार दिल्ली-जयपुर हाईवे पर डिवाइडर से टकराई, जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

Read Time: 2 mins
Share
न छत बची, न दरवाजे... एक झटके में कबाड़ बन गई थार, गुरुग्राम हादसे की तस्‍वीरें देख दिल दहल उठेगा!
थार के उड़ गए परखच्‍चे, 5 लोगों की मौत... गुरुग्राम हादसे की तस्‍वीरें
  • हरियाणा के गुरुग्राम में तड़के एक बेकाबू थार कार डिवाइडर से टकरा गई, जिससे पांच युवकों की मौत हुई.
  • हादसा गुरुग्राम के झाड़सा फ्लाईओवर के पास सुबह चार बजकर तीस मिनट पर हुआ, गाड़ी दिल्ली से जयपुर जा रही थी.
  • इस दुर्घटना में तीन युवक और तीन युवतियां सवार थे, जिनमें से पांच की मौके पर ही मृत्यु हो गई.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
गुरुग्राम:

Gurugram Thar Accident: थार की रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है. हादसे के बाद थार की न छत बची, न दरवाज, एक झटके में थार पूरी तरह से कबाड़ बन गई. हादसे की तस्‍वीरें देख दिल दहल रहा है. ये हादसा हरियाणा के गुरुग्राम में तड़के हुआ. एक बेकाबू थार डिवाइडर से जा टकराई, जिससे 5 युवकों की मौत हो गई. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

यह भीषण हादसा शनिवार सुबह 4.30 बजे गुरुग्राम के झाड़सा फ्लाईओवर के पास हुआ. यूपी नंबर प्लेट की ब्लैक थार दिल्ली से जयपुर की ओर जा रही थी. दिल्ली-जयपुर हाईवे पर ओवरस्पीड होने के कारण थार बेकाबू हो गई और साइड पर एग्जिट 9 के डिवाइडर से जा टकराई.

Latest and Breaking News on NDTV

डिवाइडर से इतनी जबरदस्त टक्कर हुई कि थार में सवार 6 में से 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई. गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. थार में तीन युवक और तीन युवतियां सवार थे. इस हादसे में गंभीर रूप से घायल एक युवक को नजदीकी अस्पताल में एडमिट कराया गया है.

Latest and Breaking News on NDTV

सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस आनन-फानन में घटनास्थल पर पहुंची और शवों को कब्जे में लिया. पुलिस ने मृतकों और घायल के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी है.

Latest and Breaking News on NDTV

पिछले दिनों राजस्थान के टोंक में नेशनल हाईवे 148डी पर तारण गांव के पास रोडवेज की एक बस गहरे गड्ढे में पलट गई थी. रोडवेज की बस सवाई माधोपुर से टोंक की तरफ आ रही थी. इस दौरान ओवरटेक और तेज रफ्तार के चलते ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई. 

Latest and Breaking News on NDTV

घायलों में कई को सिर और हड्डियों में गंभीर चोटें आईं, जबकि कुछ को हल्की चोटें लगीं. कोतवाली थाना प्रभारी भंवर लाल ने बताया कि हादसे में 25 लोग घायल हुए. बस सवाई माधोपुर से जयपुर जा रही थी. यात्रियों ने बताया कि हाईवे पर बस का नियंत्रण खो गया था, जिसके चलते बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई. बस में करीब 48 लोग सवार थे. यह जयपुर की तरफ जा रही थी. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Thar Accident, Gurugram Thar Accident, Delhi Jaipur Highway Accident
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com