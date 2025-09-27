Gurugram Thar Accident: थार की रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है. हादसे के बाद थार की न छत बची, न दरवाज, एक झटके में थार पूरी तरह से कबाड़ बन गई. हादसे की तस्‍वीरें देख दिल दहल रहा है. ये हादसा हरियाणा के गुरुग्राम में तड़के हुआ. एक बेकाबू थार डिवाइडर से जा टकराई, जिससे 5 युवकों की मौत हो गई. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

यह भीषण हादसा शनिवार सुबह 4.30 बजे गुरुग्राम के झाड़सा फ्लाईओवर के पास हुआ. यूपी नंबर प्लेट की ब्लैक थार दिल्ली से जयपुर की ओर जा रही थी. दिल्ली-जयपुर हाईवे पर ओवरस्पीड होने के कारण थार बेकाबू हो गई और साइड पर एग्जिट 9 के डिवाइडर से जा टकराई.

डिवाइडर से इतनी जबरदस्त टक्कर हुई कि थार में सवार 6 में से 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई. गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. थार में तीन युवक और तीन युवतियां सवार थे. इस हादसे में गंभीर रूप से घायल एक युवक को नजदीकी अस्पताल में एडमिट कराया गया है.

सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस आनन-फानन में घटनास्थल पर पहुंची और शवों को कब्जे में लिया. पुलिस ने मृतकों और घायल के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी है.

