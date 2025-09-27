विज्ञापन
गुरुग्राम में रफ्तार का कहर! सड़क हादसे में थार सवार पांच लोगों की मौत, एक घायल

पुलिस की जांच में पता चला है कि घटना शनिवार सुबह करीब साढ़े चार बजे के आसपास की है. घटना नेशनल हाईवे से एग्जिट करते समय हुई है.

गुरुग्राम में हुए भीषण सड़क हादसे में पांच की मौत
  • गुरुग्राम के NH एग्जिट 9 पर थार कार के डिवाइडर से टकराकर पलटने से पांच लोगों की मौत हुई.
  • हादसा शनिवार सुबह करीब साढ़े चार बजे हुआ, जिसमें यूपी से गुरुग्राम जा रही कार की रफ्तार तेज थी.
  • पुलिस ने सभी मृतकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिए हैं और मृतकों की पहचान के लिए जांच जारी है
गुरुग्राम:

गुरुग्राम में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है. नेशनल हाईवे एग्जिट 9 पर हुए इस भीषण सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई है जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है. घायल को पास के अस्पातल में भर्ती करा दिया गया है. पुलिस की जांच में पता चला है कि हादसा थार (कार) के डिवाइडर से टकराकर पलटने से हुआ है. पुलिस ने सभी मृतकों के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. 

पुलिस की जांच में पता चला है कि घटना शनिवार सुबह करीब साढ़े चार बजे के आसपास की है. थार सवार लोग यूपी से गुरुग्राम किसी काम से जा रहे थे. इसी दौरान कार की रफ्तार तेज होने के कारण गुरुग्राम राजीव चौक के लिए नेशनल हाईवे से एग्जिट लेते समय कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई. 

पुलिस के अनुसार घटना के समय कार में छह लोग सवार थे. मरने वालों में कौन-कौन शामिल हैं इसकी फिलहाल जांच की जा रही है.पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी तलाश रही है.

आपको बता दें कि गुरुग्राम में बेकाबू रफ्तार की वजह से हुआ इस तरह का यह कोई पहला हादसा नहीं है. कुछ महीने पहले भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है. साइबर सिटी थाना क्षेत्र में तेज़ रफ़्तार होंडा अमेज ने महिंद्रा थार को जोरदार टक्कर मार दी थी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि थार गाड़ी बिजली के खंभे पर जाकर अटक गयी थी. होंडा सिटी कार थार से इस कदर टकराई की थार चला रही युवती अपना संतुलन खो बैठी और थार बिजली के खंभे पर जा चढ़ी थी.

गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी भी कार चालक को चोट नही लगी. होंडा सिटी और थार के बीच हुई भिड़ंत गोल्फ कोर्स रोड पर बने पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई थी.थार चालक अंशुल गुप्ता की माने तो वह अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के बाद घर जा रही थी, जैसे ही वह पेट्रोल पम्प से बाहर निकली तो तेज रफ्तार हौंडा सिटी कार ने उनकी गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी थी.

