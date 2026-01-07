विज्ञापन
पटना में तेज रफ्तार थार का कहर, आधा दर्जन लोगों को कुचला, भीड़ ने गाड़ी में लगाई आग

बिहार की राजधानी पटना से एक थार हादसे की खबर सामने आई है. यहां एक तेज रफ्तार थार ने कई लोगों को कुचल दिया. जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने गाड़ी में आग जला दी.

धू-धू कर चलती थार.
  • पटना के दानापुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार थार ने सड़क किनारे खड़े और गुजर रहे आधा दर्जन लोगों को कुचल दिया.
  • हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया.
  • आक्रोशित ग्रामीणों ने थार गाड़ी को पकड़कर उसमें आग लगा दी, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई.
पटना:

Thar Accident: बिहार की राजधानी पटना से एक तेज रफ्तार थार के कहर का मामला सामने आया है. यहां एक तेज रफ्तार थार ने आधा दर्जन लोगों को कुचल दिया. इस हादसे के बाद आक्रोशित भीड़ ने गाड़ी में आग लगा दी. फिलहाल घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भेजा गया है. दूसरी ओर घटनास्थल पर पुलिस की टीम मामले की जांच पड़ताल में जुटी है. मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा बुधवार रात राजधानी पटना के दानापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोला रोड पर तेज रफ्तार थार ने सड़क किनारे खड़े और गुजर रहे आधा दर्जन लोगों को कुचल दिया.

हादसे में कई लोग घायल, चल रहा इलाज

इससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने थार गाड़ी को पकड़कर उसमें आग लगा दी.

हादसे के बाद धू-धू कर जलती थार.

आक्रोशित लोगों ने गाड़ी में लगाई आग

देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और स्थिति तनावपूर्ण हो गई. सूचना मिलते ही दानापुर थाना पुलिस और कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया. पुलिस ने भीड़ को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन लोग काफी देर तक आक्रोशित रहे. पुलिस ने वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है.

थार में लगी आग को बुझाने में लगे कर्मी.

प्रत्यक्षदर्शी बोले- लोगों को रौंदते निकली थार

फिलहाल क्षेत्र में फिलहाल पुलिस बल तैनात है. प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि तेज रफ्तार थार कई लोगों को रौंदते हुए निकल गया. मौके पर पहुंचे स्थानीय थानाध्यक्ष प्रशांत भारद्वाज ने बताया कि मामले की छानबीन जारी है. थार के चालक की तलाश की जा रही है.

(दानापुर से गौरव कुमार की रिपोर्ट)

