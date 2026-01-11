विज्ञापन
बांग्लादेश सुरक्षा की मांग कर रहा है और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी वडोदरा में सड़कों पर घूम रहे हैं

IND vs NZ, 1st ODI: बांग्लादेश भारत में अपने खिलाड़ियों को लेकर सुरक्षा की मांग कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर भारत में वनडे सीरीज खेलने आए न्यूजीलैंड खिलाड़ी बिना किसी डर के बडोदरा में मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं

  • बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड टी20 वर्ल्ड कप में भारत आने को सुरक्षा कारणों से लेकर हिचकिचा रहे हैं
  • मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने बीसीसीआई के निर्देश पर रिलीज़ किया है
  • न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भारत में बिना सुरक्षा चिंता के खुलेआम वडोदरा में मॉर्निंग वॉक और सड़कों पर घूम रहे हैं
Bangladesh vs BCCI: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और फ़िलहाल बांग्लादेश का अंतरिम खेल मंत्रालय टी20 वर्ल्ड कप में भारत नहीं आने की बात पर अड़ा हुआ है. बांग्लादेश भारत में अपने खिलाड़ियों को लेकर सुरक्षा की मांग कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर भारत में वनडे सीरीज खेलने आए न्यूजीलैंड खिलाड़ी बिना किसी डर के बडोदरा में मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं. कीवी खिलाड़ी बडे़ आराम से वडोदरा में सड़कों पर घूम रहे हैं.जिसके बाद बांग्लादेश के उन दावों की हवा निकल गई है जिसमें कहा गया कि भारत में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को सुरक्षा का डर है. 

दरअसल, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों की खबरों के बीच बीसीसीआई के निर्देशों पर आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स से बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने के बाद बीसीबी बौखला गया और बांग्लादेश ने सात फरवरी से शुरू होने वाले टूर्नामेंट के लिए सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत का दौरा करने में हिचकिचाहट व्यक्त की और आईसीसी से अपने मुकाबलों को सह मेजबान श्रीलंका में स्थानांतरित करने की मांग की है.

आईसीसी से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है 

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने शुक्रवार को कहा कि बोर्ड को आगामी टी20 विश्व कप के लिए भारत में होने वाले मैचों को लेकर अपनी चिंताओं के बारे में आईसीसी से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है और उन्होंने दोहराया कि बीसीबी के रुख में कोई बदलाव नहीं होगा.

3 वनडे और 5 टी-20 सीरीज भारत में खेलेगी न्यूजीलैंड

बता दें कि न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर तीन वनडे और 5 मैचों की टी-20 सीरीज खेलेगी. इसके बाद 7 फरवरी से टी-20 वर्ल्ड कप में कीवी टीम शिरकत करेगी. इस बार का टी-20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेला जाने वाला है. 

India Vs New Zealand 2026, Cricket, Bangladesh, India, New Zealand
