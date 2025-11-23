विज्ञापन
बस एक सेकंड और...थार की छत पर चढ़कर मस्ता रहे थे लड़के, तभी सामने से आया ट्रक और एक पल में सब बदल गया

Haryana Thar Viral Video: 3 लड़के थार की छत से गिरते-गिरते सामने से आते ट्रक के नीचे आने से बचे...वो भी सिर्फ एक सेकंड की दूरी पर. ये पूरा हादसा सोशल मीडिया पर वायरल है, जहां लोग लड़कों से ज्यादा ट्रक ड्राइवर की सूझबूझ की तारीफ कर रहे हैं.

हेलमेट नहीं, किस्मत ने बचाया! हरियाणा की सड़क पर थार की छत से गिरते लड़कों का सांस रोक देने वाला वीडियो

3 Men Fall Off Roof Of Moving Thar: सोचिए...आपको सड़क पर चलते हुए सामने से एक ट्रक तेजी से आता दिखे और उसी वक्त आपके सामने तीन लड़के धड़ाम से सड़क पर गिर जाएं. दिल एक पल के लिए रुक सा जाए, है ना? हरियाणा के नूंह से सामने आए एक ऐसे ही वीडियो ने लोगों को हिलाकर रख दिया है. इस वीडियो में जो होता है, वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं, लेकिन फर्क बस इतना है कि यहां कलाकार नहीं, असली लोग हैं और उनकी जान बस कुछ सेंटीमीटर से बच जाती है.

थार की छत पर खड़े लड़कों की बड़ी गलती (Thar Roof Accident)

नूंह की सड़क पर चलती एक थार में तीन लड़के अंदर नहीं, बल्कि इसकी छत पर खड़े होकर सफर कर रहे थे. शायद उन्हें रील बनानी थी, या शायद बस थार वाली फीलिंग' लेनी थी, लेकिन जैसे ही थार चालक ने अचानक ब्रेक मारा. तीनों लड़के हवा में उछले और सीधे सामने की सड़क पर गिर पड़े और तभी सामने से ट्रक आ रहा था.

ट्रक बस 'कुछ पल' पहले रुक गया और बच गई तीन जिंदगियां (Haryana Neh Truck Video)

वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़के ट्रक के बिल्कुल आगे आकर गिरते हैं. जिसे देखकर लगता है 'अब तो गए', लेकिन ट्रक ड्राइवर ने आखिरी पल में गाड़ी रोक दी. बस आधा सेकंड और होता तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी. यूजर्स कह रहे हैं, 'लड़कों की किस्मत तगड़ी थी, वरना कुछ भी हो सकता था.' वहीं कई लोग ट्रक ड्राइवर की तारीफ करते नहीं थक रहे. एक यूजर ने लिखा, 'ड्राइवर की स्किल और टाइमिंग ने जान बचाई.'

थार और ट्रक - दोनों के नीचे आने की संभावना थी! (Thar Boys Accident Hindi News)

वीडियो स्लो मोशन में देखें तो समझ आता है कि लड़के जिस पोजिशन में गिरे थे, वे न सिर्फ ट्रक के नीचे, बल्कि थार के पीछे वाले पहियों के नीचे भी आ सकते थे, यानी बचना लगभग नामुमकिन था, लेकिन फिर भी वे बच गए. इसे लोग 'चमत्कार', 'ब्रेक की टाइमिंग' और 'किस्मत का बोनस' कहकर शेयर कर रहे हैं.

पुलिस की चेतावनी 'रील के लिए जान मत दीजिए' (Thar Viral Reel)

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने कार्रवाई की बात कही है. साथ ही सख्त चेतावनी जारी की, 'सोशल मीडिया रील के लिए ऐसे स्टंट पूरी तरह गैरकानूनी और जानलेवा हैं.' पुलिस ने यह भी कहा कि अगर ट्रक के नीचे कुछ हो जाता, तो ड्राइवर भी फंस जाता, इसलिए सड़क पर स्टंट करना सिर्फ खुद की नहीं, दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डालना है.

सोशल मीडिया पर रिएक्शन, लकी बॉयज या लकी ड्राइवर? (truck ke niche aane se bache ladke)

वीडियो पर लोग मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'लड़के नहीं, इनकी किस्मत छत पर बैठी थी.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'थार नहीं, ट्रक ड्राइवर असली हीरो है.' तीसरे यूजर ने लिखा, 'एक सेकंड का फर्क और एक पूरी जिंदगी बदल जाती.' कुछ लोग इसे लाइक ट्रेंड पीस कहकर मजाक में भी शेयर कर रहे हैं, लेकिन एक बात तय है कि, इस वीडियो को देखकर हर कोई अपनी सीट पर जम जाता है.

