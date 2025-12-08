विज्ञापन
थार की सनक... तेज रफ्तार में मारी टक्कर, 4 बार पलटी कार, तड़पते घायलों को छोड़ भागा प्रॉपर्टी डीलर, VIDEO

साइबर सिटी गुरुग्राम से थार के आतंक का एक मामला फिर सामने आया है. यहां तेज रफ्तार थार ने टोल प्लाजा के पास फोर्ड फिगो कार को जोरदार टक्कर दी. टक्कर लगने के बाद कार चार बार पलटी, पीड़ित को सिर व कंधे में आई गंभीर चोटें आई.

थार की सनक... तेज रफ्तार में मारी टक्कर, 4 बार पलटी कार, तड़पते घायलों को छोड़ भागा प्रॉपर्टी डीलर, VIDEO
टोल प्लाजा के पास तेज रफ्तार थार की टक्कर का वीडियो.
  • गुरुग्राम के भौंडसी इलाके में तेज रफ्तार थार ने टोल प्लाजा के पास फोर्ड फिगो कार को पीछे से टक्कर मारी थी.
  • टक्कर इतनी जोरदार थी कि फोर्ड फिगो कार चार बार पलटकर सड़क किनारे जा गिरी और गंभीर चोटें आईं.
  • हादसे का CCTV फुटेज सामने आया, जिसमें थार चालक ने टक्कर के बाद एक राउंड लगाकर भागते दिखा.
Gurugram Thar Accident Video: गुरुग्राम से एक तेज रफ्तार थार के सनक भरे हादसे की घटना सामने आई है. थार सवार ने एक टोल प्लाजा के पास कार को टक्कर मारी. थार की टक्कर से कार चार पर पलटी खाई. इसके बाद थार सवार पूरा एक राउंड मारते हुए घटनास्थल से भाग गया. इसका एक वीडियो भी सामने आया है. जो वायरल हो रहा है. मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा गुरुग्राम के भौंडसी इलाके की है. जहां टोल प्लाजा के पास थार सवार ने तेज गति में गाड़ी चलाते हुए आगे चल रही फोर्ड फिगो कार को पीछे से जोरदार टक्कर मारी, जिससे पीड़ित की कार चार बार पलट गई और उसके सिर व कंधे में गंभीर चोटें आईं. पुलिस ने तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में थार चालक को गिरफ्तार किया है.

घमडोल टोल प्लाजा के पास थार ने मारी टक्कर

इस हादसे से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. जो गुरुग्राम के घमडोज टोल प्लाजा की है. जहां बीते 2 दिसंबर को दोपहर करीब 1:32 बजे तेज रफ्तार थार ने फोर्ड फिगो गाड़ी को टक्कर मार दी. बताया गया कि फोर्ड फिगो गाड़ी सोहना से गुरुग्राम की ओर जा रही थी, तभी घामडौज टोल के पास पीछे से आ रही काले रंग की थार ने फिगो कार को जोरदार टक्कर मार दी.

गुरुग्राम थार हादसे का देखें वीडियो 

टक्कर इतनी तेज की कार चार बार पलटी

टक्कर इतनी तेज थी कि उसकी कार कई बार पलटकर सड़क किनारे जा गिरी. मौके पर मौजूद लोगों ने गंभीर रूप से घायल पीड़ित को कार से बाहर निकाला. सीसटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि कार को टक्कर मारने के बाद थार ने घटनास्थल पर एक राउंड मारा और फिर जिस तरह से आया था, उसी तरफ भाग निकला. इस दौरान हादसे में घायल लोग कार में फंसे रहे. दूसरे लोग उन्हें बचाने की कोशिश में लगे दिखे, लेकिन जिसने टक्कर मारी थी, वह भाग निकला. 

अलीपुर गुरुग्राम का प्रॉपर्टी डीलर गिरफ्तार

भौंडसी थाना पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को अलीपुर, गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की पहचान 39 वर्षीय भरत निवासी अलीपुर, गुरुग्राम के रूप में हुई है. पुलिस पूछताछ में आरोपी भरत ने बताया कि वह प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है और घटना वाले दिन वह अपने भाई की थार में गुरुग्राम जा रहा था. उसकी गाड़ी की रफ्तार अधिक थी, जिसके कारण आगे चल रही पीड़ित की कार से उसकी थार टकरा गई और यह बड़ी दुर्घटना घटित हुई.

