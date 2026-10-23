15 गेंदों में मचाई तबाही, नमन धीर ने रचा इतिहास, 17 साल पुराना रिकॉर्ड किया चकनाचूर

क्राइस्टचर्च में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में भारतीय ऑलराउंडर नमन धीर ने 15 गेंदों पर नाबाद 42 रनों की मैच जिताऊ पारी खेलकर 17 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. 226 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए, भारतीय ओपनर्स ने टीम को शानदार शुरुआत दी थी, लेकिन बाद में भारत ने अपनी अच्छी स्थिति लगभग गंवा दी थी. ऐसे में नमन धीर की तूफानी पारी मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुई. टी20 में सफल रन चेज के दौरान, नंबर 7 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया यह अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है. इस पारी के साथ उन्होंने पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है.

2009 में कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ पठान ने नाबाद 33 रन बनाए थे, जिससे भारत को उस समय का अपना सबसे बड़ा सफल T20I चेज़ पूरा करने में मदद मिली थी. धीर ने 280 के शानदार स्ट्राइक रेट से नाबाद 42 रन बनाए. उनकी पारी में पांच चौके और दो छक्के शामिल थे. उन्होंने भारत को दो गेंदें शेष रहते चार विकेट से जीत दिलाई और देश के लिए टी20 क्रिकेट में अब तक का सबसे बड़ा सफल चेज़ पूरा करने में मदद की.

मैच के बाद बात करते हुए, भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने नमन के बारे में कहा,"वह हमें कई विकल्प देते हैं, खासकर बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ, या दाएं हाथ के बल्लेबाजों के सामने भी. खासकर इस मैदान पर, आकर दो-तीन अहम ओवर फेंकना मैच का रुख बदल सकता है. और मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि आज उन्होंने जिस तरह की शांति और संयम दिखाया, वह वाकई शानदार था. उन्हें बल्लेबाजी करते देखना बहुत अच्छा लगा."

नमन धीर ने पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय पारियों में 40.00 की औसत और 285.71 के स्ट्राइक रेट से 80 रन बनाए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 42 रन रहा है. टी20 मैचों में 16वें से 20वें ओवर के बीच, इस ऑलराउंडर ने 167 गेंदों में 204.19 के स्ट्राइक रेट से 341 रन बनाए हैं, जिसमें 34 चौके और 19 छक्के शामिल हैं.

बात अगर मुकाबले की करें तो, लक्ष्य का पीछा करते हुए, संजू और अभिषेक ने पहले विकेट के लिए 93 रनों की साझेदारी की. हालांकि, 93/1 के स्कोर से भारतीय टीम लड़खड़ा गई और 122/4 पर आ गई. कप्तान श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने 45 रनों की साझेदारी करके भारत के लिए फिर से उम्मीद जगाई. इसके बाद अय्यर और नमन ने दो गेंदें शेष रहते ही मैच जिता दिया.

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