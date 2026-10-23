दक्षिण अफ्रीका की जीत से WTC फाइनल की रेस रोमांचक, तीन टीमों के बीच दिलचस्प जंग, भारत की बढ़ी मुश्किलें

गेबेरहा के सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम में गुरुवार को दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज के दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को पारी के अंतर से हरा दिया. टेस्ट के आखिरी दिन दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने कहर बरपाया और ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी सिर्फ 295 रनों पर समेट दी और मुकाबला पारी और 31 रनों से अपने नाम किया. अफ्रीकी टीम की इस जीत से न सिर्फ सीरीज निर्णयक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है, बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की रेस में रोमांचक हो गई है.

फाइनल की रेस हुई रोमांचक

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पिछले चक्र में फाइनल के लिए दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने क्वालीफाई किया था. दक्षिण अफ्रीका के 69.44 अंक प्रतिशत थे और ऑस्ट्रेलिया के 67.54.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज का पहला मुकाबला गंवाने के बाद दक्षिण अफ्रीका अंक तालिका में तीसरे स्थान पर आ गई थी. फिलहाल वह इसी स्थान पर है. हालांकि, उसका अंक प्रतिशत जरूर बेहतर हुआ है. दक्षिण अफ्रीका के अब 66.67 अंक प्रतिशत है. वहीं पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया का कब्जा है.

ऑस्ट्रेलिया के 108 अंक हैं और अंक प्रतिशत 75.00. जबकि72.22 अंक प्रतिशत के साथ न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर है. पिछले चक्र की तुलना करें तो फाइनल की रेस में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका काफी आगे हैं. जबकि बांग्लादेश के अंक भी भारत से बेहतर हैं.

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की मौजूदा स्थिति

ऑस्ट्रेलिया: लगभग 75%

न्यूजीलैंड: 72.22%

दक्षिण अफ्रीका: 66.67%

बांग्लादेश: 55.56%

भारत: 51.52%

भारत की बढ़ी मुश्किलें

भारतीय टीम फिलहाल न्यूजीलैंड दौरे पर है. दोनों देशों के बीच शुक्रवार को पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज की शुरुआत हुई है. इस दौरे पर टीम इंडिया मेजबान देश के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है. भारतीय टीम को हर हाल में इस सीरीज में क्लीन स्वीप करना होगा.

न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के बाद भारत को अगले साल ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी करनी है. भारत अगर अपने सभी सातों मैच जीत जाता है तो भी उसके 70.37% अंक होंगे. ऐसे में अपने बाकी अभियान में भारत के पास गलती करने की बहुत कम गुंजाइश है.

ऐसा बन रहा समीकरण

दक्षिण अफ्रीका दौरे के बाद ऑस्ट्रेलिया को घर पर न्यूजीलैंड की मेजबानी करनी है जबकि उसके बाद भारत का दौरा करना है. ऑस्ट्रेलिया अगर अपने बचे मुकाबलों में सात में जीत हासिल करती है तो भी वह 68.18 प्रतिशत के साथ खत्म करेगी.

न्यूजीलैंड के 10 मैच बचे हैं और अगर वह अपने बचे इन मैचों में से 3 हारती है तो भी वह 70.83 अंक प्रतिशत के साथ खत्म करेगी. न्यूजीलैंड को भारत के बाद ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और पाकिस्तान का सामना करना है.

दूसरे टेस्ट के बाद दक्षिण अफ्रीका को 8 टेस्ट और खेलने हैं और इसमें से वह 6 जीत जाते हैं तो उनके 71.43 अंक प्रतिशत होंगे. दक्षिण अफ्रीका को घर पर बांग्लादेश, इंग्लैंड की मेजबानी करनी है, जबकि उसके बाद वह श्रीलंका दौरे पर जाएगी.



ऐसी स्थिति में देखें तो भारत के लिए यह काफी नहीं होगा कि वह सिर्फ अपने मैच जीते. उसे उम्मीद करनी होगी कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका भी अपने बचे हुए मैचों में हारे. अगर ऐसा होता है तो टीम इंडिया फाइनल के लिए क्वालीफाई कर सकती है.

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