IND vs SA: दक्षिण अफ्रीका ने भारत को हराकर सीरीज 1-1 से किया बराबर, ये रहे मैच के पांच बड़े प्रदर्शन

Top Five Performence of IND vs SA 2nd ODI: बुधवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गया मुकाबला बहुत ही उम्दा रहा. दोनों टीमों ने अपने शानदार प्रयास दिखाए लेकिन अंत में जीत 4 विकेट से साउथ अफ्रीका की हुई. इस जीत के साथ ही अफ्रीका ने तीन वनडे मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर लिया. चलिए बात करते हैं मैच के पांच हीरो और उनके प्रदर्शन को लेकर जिन्होंने मैच में सबसे ज्यादा ध्यान खिंचा.

1) विराट कोहली ने एक बार फिर शतकीय पारी खेली. यह साउथ अफ्रीका के विरुद्ध इस सीरीज में कोहली का लगातार दूसरा शतक था. इससे पहले उन्होंने सीरीज के शुरुआती वनडे मैच में 135 रन की पारी खेली थी. विराट कोहली रायपुर में जारी दूसरे वनडे मैच में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे. भारतीय टीम 62 के स्कोर तक अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों का विकेट गंवा चुकी थी. विराट कोहली ने 90 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. ये उनके वनडे करियर का 53वां शतक था. कोहली ने इस मैच में 93 गेंदों का सामना करते हुए 2 छक्के और 7 चौकों के साथ 102 रन की पारी खेली.

2) ऋतुराज गायकवाड़ ने बुधवार को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे मैच में अपना पहला ODI शतक लगाया और सिर्फ़ 77 गेंदों में यह मुकाम हासिल किया. गायकवाड़ के शतक में 12 चौके और दो छक्के शामिल रहे, जिससे भारत ने अफ्रीका के खिलाफ 50 ओवर में 5 विकेट पर 359 का बड़ा स्कोर बनाया.

3) भारत के खिलाफ 359 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका के तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी करने आये एडेन मारक्रम ने संभल कर बल्लेबाजी करते हुए 98 गेंदों में 110 रन की पारी खेलकर लक्ष्य का पीछा कर रही अफ्रीका को मजबूत शुरुआत दी. इस दौरान उनकी स्ट्राइक रेट 112.24 की रही, मारक्रम ने अपनी पारी में 10 चौके और 4 छक्के लगाए.

4) अफ्रीकी पारी के दौरान एक वक्त ऐसा था जब जब बड़ी पारी और साझेदारी की जरुरत थी, ऐसे में मिडिल आर्डर में कप्तान टेम्बा बावुमा 46 और मैथ्यू ब्रिट्ज़के 68 के साथ बेबी एबी डेवाल्ड ब्रेविस 54 रन की अर्धशतकीय पारी ने दक्षिण अफ्रीका के लिए जीत की राह आसान कर दी.

5) टोनी डी जोरजी के रिटायर्ड हर्ट होने के बाद ऐसा लगा की मैच फस जाएगा लेकिन उसके बाद कॉर्बिन बॉश (26) रन और केशव महाराज (10) रन की जोड़ी ने टीम की रन गति को बरकरार रखते हुए दक्षिण अफ्रीका को लक्ष्य हासिल कराने में आखिरकार सफल रहे और अफ्रीका ने चार विकेट से मुकाबला जीत लिया.

रायपुर में खेले गए इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया था. शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में भारतीय टीम की कमान केएल राहुल के हाथों में है. उनके साथ भारत की प्लेइंग इलेवन में यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा को मौका दिया गया है.

दूसरी ओर, टेंबा बावुमा साउथ अफ्रीकी टीम की कमान संभाल रहे हैं. इस टीम में क्विंटन डी कॉक, एडेन मार्करम, मैथ्यू ब्रीट्जके, टोनी डी जोरजी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नंद्रे बर्गर और लुंगी एंगिडी को मौका दिया गया है.