एक महीने में इतना कमा लेते हैं विराट कोहली, BCCI से मिलती है इतनी सैलरी

Virat Kohli Income: विराट कोहली की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है. दुनिया भर के लोग उन्हें पसंद करते हैं. उनकी संपत्ति काफी ज्यादा है. विराट कोहली की कमाई केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है. उनकी इनकम के कई सोर्स हैं, जिसके कारण उनकी मंथली कमाई एक नॉर्मल खिलाड़ी से कहीं ज्यादा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी कुल कमाई सालाना 150 करोड़ रुपये से ज्यादा होने का अनुमान है.

विराट कोहली की अनुमानित मासिक कमाई

विराट कोहली की मंथली इनकम उनके अलग-अलग एंडोर्समेंट, इंवेस्टमेंट और बिजनेस पर डिपेंड है, जो हर महीने बढ़ती और घटती रहती है. हालांकि, कुल सलाना आय के आधार पर अनुमान लगाया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विराट कोहली की कुल मंथली इनकम लगभग 12.5 करोड़ रुपये है. वह इंस्टाग्राम पर एक प्रमोशनल पोस्ट के लिए लगभग 14 करोड़ तक चार्ज करते हैं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) कोहली को दो तरह से सैलरी मिलती है. एक है सालाना कॉन्ट्रैक्ट और मैच फीस.

BCCI से मिलती है कितनी सैलरी?

BCCI सालाना कॉन्ट्रैक्ट (Fixed Salary)

विराट कोहली BCCI के 'ग्रेड A+' सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हैं, जो खिलाड़ियों का टॉप ग्रेड है. इस ग्रेड के तहत उन्हें हर साल 7 करोड़ रु फिक्स सैलरी मिलती है. इस फिक्स सैलरी को अगर मासिक रूप से देखें, तो यह लगभग 58 लाख रु हर महीने होती है.

प्रति मैच फीस (Match Fees)

टेस्ट मैच: 15 रु लाख प्रति मैच

वनडे मैच (ODI):6 लाख रु प्रति मैच

T20 इंटरनेशनल मैच:3 लाख रु प्रति मैच

इस बात का ध्यान रखें कि टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद, उन्हें इस फॉर्मेट की मैच फीस नहीं मिलेगी, लेकिन ग्रेड A+ कॉन्ट्रैक्ट अभी भी जारी है.

ये भी पढ़ें-Delhi School Admission: मैनेजमेंट कोटे से किन बच्चों को मिलता है एडमिशन? हर स्कूल में इतनी सीटें रहती हैं खाली

