विराट कोहली के 53वें शतक पर फिदा हुईं अनुष्का शर्मा, इंस्टा पोस्ट में जमकर लुटाया प्यार

रायपुर में बुधवार को खेले गए दूसरे वनडे में विराट कोहली (Virat Kohli) ने अपने शानदार करियर में एक और सुनहरा रिकॉर्ड जोड़ दिया. भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज ने सिर्फ 90 गेंदों में अपना 53वां वनडे शतक जड़ दिया.

अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली के लिए किया पोस्ट
रायपुर में बुधवार को खेले गए दूसरे वनडे में विराट कोहली (Virat Kohli) ने अपने शानदार करियर में एक और सुनहरा रिकॉर्ड जोड़ दिया. भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज ने सिर्फ 90 गेंदों में अपना 53वां वनडे शतक जड़ दिया. रांची में पहले मैच में धुआंधार 135 रन बनाने के बाद उन्होंने लगातार दूसरा शतक लगाकर फिर साबित किया कि वनडे फॉर्मेट में उनकी निरंतरता बेजोड़ है. विराट के इस शतक के बाद फैंस और टीम के खिलाड़ियों ने जमकर जश्न मनाया, लेकिन इन सबके बीच एक खास शुभकामना सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली रही.

अनुष्का शर्मा ने विराट के लिए किया पोस्ट 

अनुष्का शर्मा ने इस उपलब्धि पर इंस्टाग्राम स्टोरी में लाल दिल वाला इमोजी शेयर कर इस पल को सेलिब्रेट किया. यह शतक विराट को 84 अंतरराष्ट्रीय शतकों के आंकड़े तक भी ले गया, जिससे वे सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों के रिकॉर्ड के और करीब पहुंच गए. यह 11वीं बार था जब उन्होंने वनडे में लगातार दो शतक लगाए, जो दुनिया में किसी भी खिलाड़ी से सबसे ज्यादा है.

विराट कोहली की लगातार बढ़िया फॉर्म ने उन्हें आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 स्थान के करीब पहुंचा दिया है. इस समय वह रोहित शर्मा से सिर्फ 32 रेटिंग पॉइंट पीछे हैं. विराट और अनुष्का, जो 11 दिसंबर 2017 को इटली में शादी के बंधन में बंधे थे, दो बच्चों- वामिका और अकाय के माता-पिता हैं. अनुष्का अक्सर विराट की उपलब्धियों पर गर्व जताती रही हैं, और उनकी यह नई पोस्ट एक बार फिर उनके मजबूत रिश्ते को दिखाती है.

