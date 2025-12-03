मैदान में घुसा विराट का जबरा फैन कंधों पर लौटा, पर जरा खुशी तो देखिए

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे वनडे मुकाबले में स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन से क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीता है. इस मैच में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 90 गेंदों में अपने वनडे करियर का एक और महत्वपूर्ण शतक जड़ा.

तस्वीरों में यह देखा जा सकता है कि जब सुरक्षाकर्मी युवक को मैदान से बाहर ले जा रहे थे, तब वह मुस्कुराता या हंसता हुआ दिखाई दे रहा था.

एक तरफ जहां कोहली ने अपने बल्ले से रिकॉर्ड बनाया, वहीं दूसरी तरफ मैच के दौरान हुई सुरक्षा उल्लंघन की घटना ने एक बार फिर स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. यह लगातार दूसरा मौका है जब किसी उत्साही प्रशंसक ने मैदान में घुसकर खिलाड़ियों तक पहुंचने की कोशिश की है.

मैच के दौरान ड्रिंक्स ब्रेक के समय स्टेडियम की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए एक उत्साही प्रशंसक ने सीधे मैदान में प्रवेश कर लिया और भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली तक पहुंचने की कोशिश की.

इस अप्रत्याशित घटना के तुरंत बाद पूरे स्टेडियम में अफरातफरी का माहौल बन गया. मैदान पर मौजूद खिलाड़ी, दर्शक और सुरक्षाकर्मी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए. हालांकि, सुरक्षा अधिकारियों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए प्रशंसक को तुरंत पकड़ लिया और उसे मैदान से बाहर कर स्थिति को नियंत्रित किया.

विराट कोहली रायपुर में जारी दूसरे वनडे मैच में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे. भारतीय टीम 62 के स्कोर तक अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों का विकेट गंवा चुकी थी. यहां से कोहली ने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ तीसरे विकेट के लिए शानदार साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया.

विराट कोहली ने 90 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. ये उनके वनडे करियर का 53वां शतक था. कोहली ने इस मैच में 93 गेंदों का सामना करते हुए 2 छक्के और 7 चौकों के साथ 102 रन की पारी खेली. उनके साथ ऋतुराज गायवाड़ (105) ने भी शतक लगाया.

विराट कोहली वनडे फॉर्मेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं. इस लिस्ट में कोहली के बाद सचिन तेंदुलकर का नाम है, जिन्होंने 1989 से 2012 के बीच 463 वनडे मुकाबलों में 49 शतक लगाए थे. रोहित शर्मा (33), रिकी पोंटिंग (30) और सनथ जयसूर्या (28) क्रमश: तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर मौजूद हैं.

रायपुर में खेले जा रहे इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया. भारतीय टीम तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज का पहला मैच 17 रन से अपने नाम कर चुकी है. ऐसे में टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर सीरीज पर अपना कब्जा जमाना चाहेगी.

शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में भारतीय टीम की कमान केएल राहुल के हाथों में है. उनके साथ भारत की प्लेइंग इलेवन में यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा को मौका दिया गया है.

दूसरी ओर, टेंबा बावुमा साउथ अफ्रीकी टीम की कमान संभाल रहे हैं. इस टीम में क्विंटन डी कॉक, एडेन मार्करम, मैथ्यू ब्रीट्जके, टोनी डी जोरजी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नंद्रे बर्गर और लुंगी एंगिडी को मौका दिया गया है.