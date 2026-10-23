Asian Para Games 2026 Day 5 LIVE Updates: आइची-नागोया में चल रहे 2026 एशियन पैरा गेम्स के 5वें दिन, बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स SL3 फाइनल में नितेश कुमार ने प्रमोद भगत को हराकर शानदार गोल्ड मेडल जीता, जबकि भगत को सिल्वर मेडल मिला. भारत के लिए सुबह का यह सत्र बेहद शानदार रहा. इसमें पैरा आर्चरी में भी गोल्ड मेडल आया, जब पुरुष रिकर्व टीम इवेंट में हरविंदर सिंह और विजय सुंडी की जोड़ी ने चीन को 5-1 से हराया. इसके अलावा, भारत को तीन और सिल्वर मेडल मिले. बैडमिंटन महिला सिंगल्स SU5 फाइनल में थुलसिमथी मुरुगेसन (चीन की यांग किउ ज़िया के खिलाफ 18-21, 11-21 से हार), महिला रिकर्व डबल्स में पूजा जत्यान और भावना चौधरी (वांग ज़ुएक्वियन और गाओ ज़ीहान के खिलाफ 0-6 से हार), और पुरुषों की 1500 मीटर T46 फाइनल में प्रमोद (4:09.65). इन पदकों के साथ, भारत का कुल मेडल टैली 90 के पार पहुंच गया है. चौथे दिन तक भारत के पास 26 मेडल थे, और अब इन नए पदकों के साथ भारत ने पदक तालिका में अपना चौथा स्थान और मजबूत कर लिया है.

Asian Para Games 2026 Day 5 LIVE Updates: India Medal Tally, Results