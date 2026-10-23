Asian Para Games 2026 Day 5 LIVE Updates: आइची-नागोया में चल रहे 2026 एशियन पैरा गेम्स के 5वें दिन, बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स SL3 फाइनल में नितेश कुमार ने प्रमोद भगत को हराकर शानदार गोल्ड मेडल जीता, जबकि भगत को सिल्वर मेडल मिला. भारत के लिए सुबह का यह सत्र बेहद शानदार रहा. इसमें पैरा आर्चरी में भी गोल्ड मेडल आया, जब पुरुष रिकर्व टीम इवेंट में हरविंदर सिंह और विजय सुंडी की जोड़ी ने चीन को 5-1 से हराया. इसके अलावा, भारत को तीन और सिल्वर मेडल मिले. बैडमिंटन महिला सिंगल्स SU5 फाइनल में थुलसिमथी मुरुगेसन (चीन की यांग किउ ज़िया के खिलाफ 18-21, 11-21 से हार), महिला रिकर्व डबल्स में पूजा जत्यान और भावना चौधरी (वांग ज़ुएक्वियन और गाओ ज़ीहान के खिलाफ 0-6 से हार), और पुरुषों की 1500 मीटर T46 फाइनल में प्रमोद (4:09.65). इन पदकों के साथ, भारत का कुल मेडल टैली 90 के पार पहुंच गया है. चौथे दिन तक भारत के पास 26 मेडल थे, और अब इन नए पदकों के साथ भारत ने पदक तालिका में अपना चौथा स्थान और मजबूत कर लिया है.
Asian Para Games 2026 Day 5 LIVE Updates: India Medal Tally, Results
Asian Para Games 2026 Day 5 LIVE: बैडमिंटन में पहला-दूसरा स्थान
भारत के लिए एक स्वर्ण और एक रजत पदक पहले ही पक्के हो चुके थे, बस यह पता चलना बाकी था कि कौन सा पैरा-शटलर कौन सा पदक जीतेगा. पुरुष एकल SL3 बैडमिंटन फाइनल में, नितेश कुमार ने अपने ही देश के प्रमोद भगत को हराकर शीर्ष स्थान हासिल किया.
नितेश ने प्रमोद को 21-18, 21-16 से सीधे सेटों में हराकर जीत दर्ज की.
Asian Para Games 2026 Day 5 LIVE: आर्चरी में आया गोल्ड
हरविंदर सिंह और विजय सुंडी ने 2026 एशियाई पैरा खेलों में पैरा तीरंदाजी की पुरुष रिकर्व टीम स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को दिन का पहला स्वर्ण पदक दिलाया. पहले सेट में 35-35 से बराबरी के बाद, भारतीय जोड़ी ने अपनी लय वापस पाई और अगले दो सेट 37-36 तथा 38-36 से जीतकर चीन पर 5-1 की शानदार जीत दर्ज की.
Asian Para Games 2026 Day 5 LIVE: 1500m में आया सिल्वर
भारत के प्रमोद ने पुरुषों की 1500 मीटर T46 स्पर्धा में दूसरा स्थान हासिल करते हुए, तीन साल पहले हांगझू में जीते अपने सिल्वर मेडल को सफलतापूर्वक बरकरार रखा है. उन्होंने 4:09.65 का समय निकालते हुए शानदार प्रदर्शन किया और एक बार फिर पोडियम पर अपनी जगह पक्की कर ली.
Asian Para Games 2026 Day 5 LIVE: बैंडमिंटन स्टार थुलसिमथी मुरुगेसन को सिल्वर
भारत के लिए एक और सिल्वर मेडल. इस बार थुलसिमथी मुरुगेसन ने भारत के पदकों की कुल संख्या को 90 तक पहुंचा दिया है. वह महिला सिंगल्स SU5 के फाइनल में चीन की किउक्सिया यांग से 18-21, 11-21 से हार गईं, लेकिन गोल्ड मेडल के इस मुकाबले में उन्होंने कड़ा संघर्ष किया.
Asian Para Games 2026 Day 5 LIVE: आर्चरी में आया सिल्वर
पैरा आर्चरी महिला रिकर्व डबल्स के स्वर्ण पदक मुकाबले में, भारत की भावना और पूजा को चीन के हाथों 0-6 से करारी हार का सामना करना पड़ा और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा. चीन ने शुरू से अंत तक मुकाबले पर अपना दबदबा बनाए रखा. उन्होंने 38-31, 35-30 और 39-29 के अंतर से तीनों सेट जीते. इस दौरान चीन का प्रदर्शन शानदार रहा, जहां उन्होंने प्रति तीर औसतन 9.33 अंक हासिल किए, जबकि भारत का औसत 7.50 रहा.
Asian Para Games 2026 Day 5 LIVE: 100 पार पर भारत की नजरें
नमस्ते, आइची-नागोया में चल रहे एशियन पैरा गेम्स के 5वें दिन की हमारी लाइव कवरेज में आपका स्वागत है. अब तक 88 मेडल जीत चुकी भारतीय टीम शुक्रवार को अपने अभियान को आगे बढ़ाएगी, और उसकी नजरें 100 मेडल के आंकड़े को पार करने पर टिकी हैं. आज का एक मुख्य लक्ष्य 2022 के खेलों में जीते गए 111 मेडल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ना भी होगा.