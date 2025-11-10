रातोंरात सोशल मीडिया पर छा गईं 'Blue Saree Lady', लोग बोले- आखिर ये हैं कौन?

Viral Woman In Blue Saree: क्या आपने भी X (Twitter), Reddit या Instagram पर वह नीली साड़ी वाली महिला की फोटो देखी है? वायरल फोटो में एक महिला सोफे पर बैठी नजर आ रही हैं. मुस्कुराती महिला की इस तस्वीर को देख अचानक पूरा इंटरनेट यही पूछने लगा, 'ये कौन हैं?' इस फोटो ने सोशल मीडिया पर ऐसा तूफान मचाया है कि, लोग अब Google पर एक ही सवाल सर्च कर रहे हैं 'Blue Saree Lady कौन है?'

Reason for her Going Viral👇 pic.twitter.com/dzt7JL57OR — Actresshddd (@Actresshddd) November 9, 2025

वायरल तस्वीर की कहानी (Blue Saree Lady viral photo)

शुरुआत हुई X पर एक पोस्ट से. @newottupdates नाम के हैंडल ने यह तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'ये फोटो क्यों ट्रेंड कर रही है और कौन हैं ये?' बस फिर क्या था. कुछ ही घंटों में पोस्ट को 3.5 लाख से ज्यादा व्यूज और 1500 से ज्यादा लाइक्स मिल गए. वहीं Reddit और Instagram पर भी यही चेहरा हर जगह छा गया. कमेंट्स में लोग अनुमान लगाने लगे, 'एक्ट्रेस है या मॉडल?'

Why is this pic trending 📈 & who's she? @grok pic.twitter.com/huAHKtVsDw — OTT STREAM UPDATES (@newottupdates) November 9, 2025

मिलिए अभिनेत्री गिरिजा ओक गोडबोले (Girija Oak Godbole)

यूजर्स की खोजबीन के बाद आखिर राज खुल ही गया. वायरल फोटो में दिखने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि मराठी और हिंदी सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री गिरिजा ओक गोडबोले हैं. गिरिजा को आप 'Taare Zameen Par' और 'Shor In The City' जैसी फिल्मों से पहचान सकते हैं. विकिपीडिया के मुताबिक, गिरिजा का जन्म 17 दिसंबर 1987 को नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ था. उन्होंने साल 2011 में सुहरुद गोडबोले से शादी की. वह मुख्य रूप से मराठी टीवी शोज, हिंदी वेब सीरीज और कन्नड़ फिल्मों में काम कर चुकी हैं.

Girija Oak over the years. pic.twitter.com/OcWjaTWpI0 — The Cinéprism (@TheCineprism) November 9, 2025

'BABES vs WAVES' एक शब्द ने बनाया ट्रेंड क्वीन (Trending Actress Photo Girija)

दिलचस्प बात ये है कि गिरिजा का ये ट्रेंड किसी फिल्म या फोटोशूट से नहीं, बल्कि एक मजेदार गलती की वजह से शुरू हुआ. X पर @Actresshddd नाम के अकाउंट ने एक पोस्ट की, जिसमें लिखा था, 'Her physics lecturer said BABES instead of WAVES.' बस फिर क्या था...लोग ठहाके लगाने लगे और गिरिजा की तस्वीर ट्रेंड में आ गई. कुछ ही घंटों में यह मीम बन गया और हर जगह शेयर होने लगा.

