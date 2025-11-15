37 वर्षीय एक्ट्रेस की एआई ने बनाई अश्लील फोटो, ब्लू साड़ी लेडी के रुप में वायरल, बोलीं- मेरा एक 12 साल का बेटा

37 वर्षीय एक्ट्रेस गिरिजा ओक गोड़बोले पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में हैं. उनकी नीली साड़ी में कुछ तस्वीरें वायरल हुईं, जिसकी एआई-मॉर्फ्ड तस्वीरों और वीडियो उन्होंने फैंस के साथ शेयर की. इसके साथ ही उन्होंने अचानक मिली लाइमलाइट के बारे में बात की. गिरिजा ओक ने कहा, "मेरे कई दोस्त, रिश्तेदार और जानने वाले मुझे पोस्ट और मीम्स भेज रहे हैं. उनमें से कुछ बेहद मजेदार और क्रिएटिव हैं, लेकिन कुछ एआई-मॉर्फ्ड तस्वीरें हैं, जो अच्छी नहीं लगतीं. वे मुझे सेक्सुलाइज और वस्तु के रूप में पेश करती हैं और इससे मुझे असहजता होती है."

उन्होंने आगे कहा, "मैं इस डिजिटल युग में रहती हूं. मैं खुद सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हूं, इसलिए मुझे यह कैसे काम करता है यह समझ आता है. जब कोई चीज वायरल होती है या ट्रेंड करने लगती है, तो इस तरह की तस्वीरें अक्सर बनाई और दिखाई जाती हैं. जब तक लोग क्लिक, लाइक और एंगेज करते रहते हैं, यह चक्र चलता रहता है. लेकिन मुझे जो बात परेशान करती है, वह यह है कि इस खेल के कोई नियम नहीं हैं - कुछ भी सीमा से बाहर नहीं है."

आगे एक्ट्रेस अपने बेटे को लेकर चिंतित हैं. उन्होंने कहा, "मेरा एक 12 साल का बेटा है. वह अभी सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन धीरे-धीरे करेगा. बड़ा होने पर, उसे ये तस्वीरें जरूर मिलेंगी. ये तस्वीरें भले ही अभी घूम रही हों, लेकिन इंटरनेट पर हमेशा रहेंगी. अपनी मां की ये अश्लील तस्वीरें वह एक दिन जरूर देखेगा. उसे पता चल जाएगा कि ये असली नहीं हैं- ये AI द्वारा बनाई गई, ठीक वैसे ही जैसे अब इन्हें देखने वाला हर कोई जानता है कि ये नकली हैं. लेकिन फिर भी ये लोगों को एक सस्ता रोमांच, एक तरह की एक्साइटमेंट देती हैं. ये डरावना है. मुझे पता है कि मैं इसे रोकने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कुछ न करना भी ठीक नहीं लगता."

वीडियो के अंत में वह एक सलाह देते हुए कहती हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि अगर आप भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करके महिलाओं, पुरुषों या किसी और की तस्वीरों को किसी अनुचित चीज में बदल देते हैं, तो कृपया दोबारा जरुर सोचें. अगर आप यह कंटेंट खुद नहीं बनाते, लेकिन इसे पढ़ने में मज़ा लेते हैं, तो आप भी इस प्रॉब्लम का हिस्सा हैं. मैं बस आपसे दोबारा सोचने के लिए कह रही हूं. इसके अलावा, मुझे भी अचानक लोगों का ध्यान आकर्षित होने में मजा आ रहा है, और अगर इससे ज्यादा लोग मेरी फिल्में, सीरीज या नाटक देखने के लिए प्रेरित होते हैं, तो इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? मुझे उम्मीद है कि आप मेरे काम को सपोर्ट करते रहेंगे, और मैं आपको अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करती रहूंगी. सिनेमाघरों में मिलते हैं. शुक्रिया."