इंसान है या उल्लू? 62 साल से नहीं सोया ये किसान, साइंस भी रह गई दंग

Man awake 62 years: 62 साल से बिना नींद के जिंदगी जी रहे थाई नगोक की कहानी ने साइंस को सोचने पर मजबूर कर दिया है. नींद गई, लेकिन जिंदगी की रफ्तार नहीं रुकी.

नींद को भूल गया ये किसान! 62 साल से जाग रहा है, फिर भी एकदम तंदरुस्त

Man who never sleeps: क्या आपने कभी सोचा है कि बिना नींद के इंसान कितने दिन जिंदा रह सकता है? एक रात नींद पूरी न हो तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, लेकिन वियतनाम का एक शख्स पिछले 62 साल से जाग रहा है. नाम है थाई नगोक (Thai Ngoc), उम्र 81 साल और दावा ऐसा कि सुनकर डॉक्टर्स तक हैरान हैं. नगोक कहते हैं, '1962 में तेज बुखार आया था, तब से नींद गायब है.' उन्होंने हर उपाय आजमाए...दवा, देसी नुस्खे, शराब तक, लेकिन नींद वापस नहीं आई.

साइंस भी हुई कन्फ्यूज (Vietnam farmer who never sleeps)

विज्ञान कहता है कि इंसान बिना नींद के कुछ दिनों में ही मर सकता है. नींद मेमोरी, दिमाग और शरीर के लिए जरूरी है. मगर नगोक इस नियम से अलग हैं. उन्होंने कई मेडिकल टेस्ट कराए. ब्लड प्रेशर नॉर्मल, हार्ट फिट, ब्रेन एक्टिव. कोई बीमारी नहीं. डॉक्टर्स मानते हैं कि शायद वो माइक्रो-स्लीप्स लेते होंगे, यानी सेकंड्स भर की झपकी, जो खुद को भी महसूस नहीं होती, लेकिन इतनी देर तक इंसान का 'सक्रिय' रहना अब तक रहस्य बना हुआ है.

जिंदगी ऐसे चल रही है (Vietnamese man no sleep)

नगोक दिनभर खेती करते हैं, रात को जब गांव सो जाता है, वो फिर खेत में लौट जाते हैं या राइस वाइन बनाते हैं. कहते हैं, 'जब सब सोते हैं, मैं सोचता हूं या काम करता हूं.' वो रोजाना करीब 70 सिगरेट पीते हैं और एक बोतल 40-प्रूफ राइस वाइन खत्म कर देते हैं. 2023 में एक यूट्यूबर ड्रू बिंस्की उनसे मिलने अमेरिका से वियतनाम पहुंचा. वो पूरी रात साथ रहे, लेकिन नगोक की आंखों में नींद का नामोनिशान नहीं था. थाई नगोक कहते हैं कि, 'अब नींद की कमी की आदत हो गई है. मुझे अब डर नहीं लगता, बस वक्त ज्यादा मिल गया है.'

