विज्ञापन
विशेष लिंक

शादी में दूसरों की औलाद को संभालों और लाखों कमाओ! कमाई का ये जुगाड़ सुन लोग बोले- कहां करें अप्लाई

Nanny Services: सैंड्रा वियर...जिन्होंने शादी में बच्चों को संभालने को बना दिया एकदम लक्ज़री बिज़नेस. अब 'वेडिंग नैनी' ट्रेंड बन चुका है, जहां केयर भी है, करियर भी.

Read Time: 2 mins
Share
शादी में दूसरों की औलाद को संभालों और लाखों कमाओ! कमाई का ये जुगाड़ सुन लोग बोले- कहां करें अप्लाई
शादी में बच्चों को संभालकर कमा सकते हो 88,000...जानें कौन हैं ये Wedding Nanny

Wedding Babysitter Viral Video: अक्सर शादियों में बच्चे सबसे ज़्यादा उधम मचाते हैं और पैरेंट्स के लिए उन्हें संभालना सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन न्यूयॉर्क की सैंड्रा वियर (Sandra Weir) ने इसी परेशानी को अपने करियर में बदल दिया. आज वह Wedding Nanny NYC की फाउंडर हैं और सिर्फ़ बच्चों को संभालकर दिन के $1,000 (करीब 88,000) तक कमा लेती हैं.

एक रात की गिग ने बदल दी ज़िंदगी (Sandra Weir nanny viral)

सैंड्रा पिछले 11 सालों से बेबीसिटिंग कर रही थीं, लेकिन साल 2024 की एक शादी में उन्हें चार बच्चों की देखभाल का काम मिला. रातभर में कई मेहमानों ने उनसे पूछा, 'क्या आप सिर्फ़ शादियों में बच्चों को संभालती हैं?' बस यहीं से उनकी ज़िंदगी बदल गई और 'Wedding Nanny NYC' की शुरुआत हुई. अब उनकी टीम मैचिंग ब्लैक टी-शर्ट्स पहनकर पहुंचती है, बच्चों के लिए क्राफ्ट, गेम्स और सोने की तैयारी तक सब कुछ संभालती है, ताकि बड़े लोग निश्चिंत होकर पार्टी कर सकें.

88,000 एक दिन की फीस, पर क्यों? (luxury childcare job)

सैंड्रा का पैकेज 12 घंटे की ऑन-साइट चाइल्डकेयर के लिए $1,000 से शुरू होता है. अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा हो, तो $65 प्रति घंटा प्रति नैनी चार्ज किया जाता है. वो कहती हैं कि, 'हम इंश्योरेंस, ट्रेनिंग और सेफ्टी पर खर्च करते हैं, इसलिए ये रेट सुनकर लोग चौंक जाते हैं.' हर इवेंट से पहले सैंड्रा परिवार से बात करती हैं...बच्चों की पर्सनैलिटी, एलर्जी, सेफ्टी और पूरी लॉजिस्टिक डिटेल्स तक जान लेती हैं.

भारत में नैनी का बदलता रूप (nanny startups India)

भारत में 'नैनी' या 'आया' कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन अब ये पेशा मॉडर्न अर्बन फैमिलीज़ में तेजी से बढ़ रहा है. मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु जैसे शहरों में आजकल पैरेंट्स प्रोफेशनल नैनी सर्विसेज़ पर भरोसा कर रहे हैं. Broomees, BookMyBai, HireForCare और MAX@Home जैसी कंपनियां अब ट्रेंडेड और वेरिफाइड केयरगिवर्स उपलब्ध करा रही हैं. भारत का चाइल्डकेयर मार्केट 2024 में 83,600 करोड़ का था और 2033 तक 1.21 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, यानी यह सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Wedding Nanny, 1000 Per Day Nanny, Luxury Childcare Job, Wedding Babysitter Viral Video, Nanny Trend India, Childcare At Weddings, Nanny Services, Babysitting At Events, Urban Parenting India, Ayahs India, Nanny Startups India
Get App for Better Experience
Install Now