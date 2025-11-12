एक्स पर छाई नीली साड़ी वाली यह हसीना, सिडनी स्वीनी और मोनिका बेलुची से किया जा रहा है कंपेयर, भारत का जवाब...

विज्ञापन

"मैं हैरान हूं! रविवार शाम को मेरा फ़ोन ज़ोर-ज़ोर से बजने लगा. मैं अपने प्ले की रिहर्सल कर रही थी और कॉल रिसीव नहीं कर पा रही थी. अचानक, मेरे सभी दोस्त मुझे मैसेज करने लगे, क्या तुम्हें पता है कि X पर क्या हो रहा है?

अगर आपने पिछले कुछ दिनों में X, फेसबुक या इंस्टाग्राम को स्क्रॉल किया है, तो आपको सोशल मीडिया पर छाई 'नीली साड़ी वाली' महिला ज़रूर दिखी होगी. ये महिला हैं, अभिनेत्री गिरिजा ओक गोडबोले, जिन्हें सोशल मीडिया पर कुछ फैंस अमेरिकी अभिनेत्री सिडनी स्वीनी और इतालवी मॉडल मोनिका बेलुची से तुलना कर रहे हैं और उन्हें "भारत का जवाब" बता रहे हैं. गिरिजा दो दशकों से मराठी और हिंदी सिनेमा में काम कर रही हैं.

 पहली बार वायरल होने के बारे में बात करते हुए, गिरिजा ने एचटी को कहा. "मैं हैरान हूं! रविवार शाम को मेरा फ़ोन ज़ोर-ज़ोर से बजने लगा. मैं अपने प्ले की रिहर्सल कर रही थी और कॉल रिसीव नहीं कर पा रही थी. अचानक, मेरे सभी दोस्त मुझे मैसेज करने लगे, 'क्या तुम्हें पता है कि X पर क्या हो रहा है?'

घटिया मीम्स पर जवाब

गिरिजा आगे कहती हैं, "एक ने मुझे एक पोस्ट भेजा जिसमें इस बात पर बहस हो रही थी कि यह (अभिनेत्री) प्रिया बापट हैं या मैं! फिर मेरे देवर ने मुझे बताया कि कुछ घटिया हैंडल्स ने मेरी तस्वीरें उठा ली हैं और 'भाभी प्रेमी' वाला पूरा सीन चल रहा है. कुछ पेजों ने मुझे कामुक बना दिया. लेकिन मराठी फैंस ने कहा, 'तुमने अभी-अभी उसे खोजा है!' हम उसे सालों से जानते हैं.'

जब एक्स पर मीम्स की बाढ़ आ गई, तो गिरिजा ने इसे सहजता से लिया. उन्होंने कहा, "मैं जो काम करती हूं, वह यहीं रहेगा. अगर लोग अब मेरे काम को खोजते हैं, तो मुझे खुशी होती है." इस तरह के कंटेंट आने के बावजूद वह कहती हैं कि उनका परिवार परेशान नहीं था.

उन्होंने कहा, "सौभाग्य से, मैं एक फ़िल्मी परिवार से हूं. मेरे पिता एक अभिनेता हैं, मेरे ससुर एक निर्माता हैं, मेरे पति एक फ़िल्म निर्माता हैं. हम समझते हैं कि कोई धारणाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता. मुझे कभी भी समझाने के लिए अपने रास्ते से हटकर नहीं जाना पड़ता, क्योंकि हम सभी इस स्वभाव से वाकिफ हैं. अगर आप खुद को एक ऊंचे स्थान पर रखेंगे, तो लोग बातें करेंगे,"

