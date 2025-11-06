विज्ञापन
वायरल गर्ल बनीं 'पुष्कर की मोनालिसा', नशीली आंखों और सादगी पर लट्टू हो रहे लोग

Viral Girl: पुष्कर मेले की कालबेलिया डांसर सुमन अपनी नशीली आंखों और सादगी से सोशल मीडिया पर छा गई हैं. लोग उन्हें प्यार से 'Pushkar की Monalisa' कह रहे हैं. उनके फोटो और वीडियो इंटरनेट पर खासा वायरल हो रहे हैं.

पुष्कर की मोनालिसा...नशीली आंखों और कातिलाना स्माइल की एक फोटो लेने के लिए बेकाबू हो रहे लोग

Viral Girl Monalisa of Pushkar: राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर मेले में इस बार ऊंटों और रंगीन झूलों से ज्यादा चर्चा एक लड़की की है...सुमन देवी की. कालबेलिया समाज की यह 18 वर्षीय सुमन देवी अपनी नशीली आंखों, पारंपरिक राजस्थानी पोशाक और शर्मीली मुस्कान से सबका दिल जीत रही है. सोशल मीडिया यूजर्स ने प्यार से उन्हें नाम दिया है, 'Pushkar Ki Monalisa.'

कालबेलिया समाज की चमकती पहचान (Viral Eyes Girl)

सुमन कालबेलिया समुदाय से हैं, जो अपने मशहूर लोकनृत्य के लिए जाना जाता है. रेतीले धोरों में पली-बढ़ी सुमन की मां की आंखें भी उतनी ही गहरी और नशीली हैं. सुमन का मानना है कि उनकी आंखें उनकी मां की देन है, जिसकी वजह से वह चर्चा का विषय बनी हुई हैं. बता दें कि, सुमन बचपन से ही वह कालबेलिया डांस सीखती आ रही हैं और राजस्थान के कई जिलों में अपनी प्रस्तुति दे चुकी हैं.

सोशल मीडिया पर छाई 'Pushkar Ki Monalisa'(Viral Girl of Pushkar Fair)

पुष्कर मेले में जब सुमन ने पारंपरिक पहनावे में मुस्कुराते हुए कैमरे की ओर देखा, तो फोटोग्राफर और सोशल मीडिया ब्लॉगरों ने उस पल को कैद कर लिया. कुछ ही घंटों में उनकी तस्वीरें और वीडियो Instagram, Facebook और YouTube पर छा गए. लोग उसकी आंखों की तुलना बॉलीवुड अभिनेत्रियों से कर रहे हैं. उनके वीडियो और फोटो देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स लिख रहे हैं कि, 'इतनी सादगी और खूबसूरती एक साथ बहुत कम देखने को मिलती है.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'ये तो सच में राजस्थान की मोनालिसा है.'

