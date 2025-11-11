हमारे साथ हो रही ज्यादती..पाकिस्तानी बंदे का छलका दर्द, बताया-सऊदी अरब में मुस्लिम और हिंदुओं में क्या है फर्क?

Pakistani viral video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पाकिस्तानी एंकर का इंटरव्यू वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में महिला एंकर सड़क पर एक व्यक्ति से सवाल करती नजर आती है और उसका जवाब सुनकर एंकर की भी हंसी छूट जाती है. वह शख्स बताता है कि उसने दो साल तक सऊदी अरब के गवर्नर हाउस में ड्यूटी की थी और वहीं उसने एक बात नोटिस की. सऊदी लोग मुसलमानों की तुलना में हिंदुओं के साथ ज्यादा इज्जत से पेश आते हैं.

'हमें कहते हैं 'ओए' और हिंदुओं को कहते हैं 'जी'' (Instagram viral reel)

वीडियो में वह व्यक्ति खुलासा करता है कि, 'हम मुसलमान हैं और सऊदी अरब भी मुस्लिम देश है, लेकिन वहां के लोग हमें 'रफीक' या 'ओए' कहकर बुलाते हैं, जबकि हिंदुओं को 'सादिक' कहते हैं, जिसका मतलब होता है...'सच्चा दोस्त.' महिला एंकर यह सुनकर मुस्कुराते हुए पूछती है, 'यानी हमें दोस्त और उन्हें सच्चा दोस्त कहते हैं?' इस पर वह शख्स भी हंसते हुए जवाब देता है, 'हां, सच्चा दोस्त...सादिक.' फिर एंकर मजाक में कहती है, 'मतलब सऊदी हमसे ज्यादती कर रहे हैं.' उस पर शख्स ठहाका लगाकर कहता है, 'वो हमें 'ओए इधर आ' कहते हैं और हिंदुओं को आदर से 'जी' कहकर बुलाते हैं.'

इंटरनेट पर वायरल हुआ वीडियो (Pakistani anchor viral interview)

जब महिला एंकर पूछती है कि इतना फर्क क्यों है, तो वह व्यक्ति साफ कहता है कि, 'हमारी कुछ आदतें खराब हैं. हमारे लोग दरवाजे खटखटाते हैं, भीख मांगते हैं…तो हमारी इज्जत ऐसी ही होगी.' शख्स की यह बात सुनकर एंकर भी कुछ पल के लिए चुप रह जाती है. इस वीडियो को Instagram पर 'India Ka Video' नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसके कैप्शन में लिखा है, 'पाक की पोल खुल गई.' अब तक इसे 5 हजार से ज्यादा लाइक्स और सैकड़ों कमेंट्स मिल चुके हैं. लोग इस क्लिप को देखकर कह रहे हैं, 'सच्चाई सामने आ ही गई.'

