धुरंधर मूवी सॉन्ग पर पगलाईं पाकिस्तानी लड़कियां, शादी में डांस देखते रह गए अंकल

Dhurandhar In Pakistan: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पाकिस्तान में किसी शादी या पारिवारिक फंक्शन का रंगीन माहौल है. जैसे ही धुरंधर का आइटम सॉन्ग 'शरारत' बजता है, दो लड़कियां स्टेज पर आकर पूरे जोश और अंदाज के साथ डांस शुरू कर देती हैं. ढोल की बीट्स, गाने की धुन और लड़कियों के एक्सप्रेशंस ने महफिल में ऐसा समां बांधा कि मेहमान तालियां बजाने पर मजबूर हो गए. ट्रेडिशनल शरारा पहने दोनों डांसर्स का अंदाज बिल्कुल फिल्म के ओरिजिनल हुक स्टेप्स से मेल खाता दिखा.

सरहदें अलग, लेकिन धुन एक (Shararat song viral video)

यह वीडियो एक बार फिर साबित करता है कि बॉलीवुड म्यूजिक की पहुंच सरहदों से कहीं आगे है. भारत-पाक रिश्तों में तल्खी के बावजूद धुरंधर का गाना पाकिस्तान में शादी की शान बन गया. दिलचस्प बात यह है कि यह गाना पहले ही भारत में Instagram Reels और YouTube Shorts पर ट्रेंड कर रहा था. अब पाकिस्तान, दुबई और लंदन से भी Shararat song dance video सामने आ रहे हैं, जिससे इसका ग्लोबल क्रेज साफ झलकता है.

Video of Dance on Dhurandhar Movie Song Shararat at Pakistani Wedding goes viral on social media.



Reportedly Pakistan has crossed 1.8 million pirated downloads of Dhurandhar because of Ban. pic.twitter.com/rzot0ikoir — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) January 5, 2026

सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं (Pakistani wedding Bollywood dance)

वीडियो वायरल होते ही यूजर्स के कमेंट्स की बाढ़ आ गई. कुछ लोगों ने लिखा, 'म्यूजिक की कोई बॉर्डर नहीं होती.' वहीं कुछ यूजर्स ने तंज कसते हुए दोनों देशों के राजनीतिक तनाव का जिक्र भी किया. हालांकि, ज्यादातर लोगों ने डांस, एनर्जी और म्यूजिक की तारीफ की है. कुछ फैंस का कहना है कि अगर फिल्म वहां रिलीज होती, तो बॉक्स ऑफिस के नए रिकॉर्ड बन सकते थे.

