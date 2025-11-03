VIDEO: भारत की 'सोनपपड़ी' के दीवाने हैं पाकिस्तानी, कीमत सुन खड़े हो जाएंगे कान

Haldiram Soan Papdi Pakistan video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जो पाकिस्तान का बताया जा रहा है. वीडियो में एक महिला पत्रकार हाथ में माइक लेकर एक दुकानदार से पूछती हैं कि, 'मैंने पहली बार सोनपपड़ी का नाम सुना है, यह क्या होती है?' इस पर दुकानदार मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि, 'यह भारत से आने वाली मिठाई है. हल्दीराम की सोनपपड़ी. यहां बहुत मशहूर है, लोग बहुत पसंद करते हैं.'

210 से 1300 तक...कीमत सुनकर रिपोर्टर भी हैरान (Soan Papdi viral video)

वीडियो का सबसे मजेदार पल तब आता है जब पत्रकार कीमत पूछती है और दुकानदार बताता है कि, 'भारत में यह 210 रुपये की आती है, लेकिन यहां पाकिस्तान में 1300 में बिकती है.' यह सुनकर रिपोर्टर हैरानी से पूछती हैं कि, 'इतनी महंगी कैसे हो गई रास्ते में?' दुकानदार का जवाब बड़ा दिलचस्प होता है, 'सामान कम आता है, ऊपर से करेंसी का फर्क है, इसलिए दाम बढ़ जाते हैं.'

देसी घी से बनी...मेड इन इंडिया का टैग बना आकर्षण (Soan Papdi price in Pakistan)

पत्रकार हंसते हुए डिब्बे पर लिखी लाइन पढ़ती हैं कि, 'देसी घी से बनी और कहती हैं, वाह...यह तो पूरी तरह भारतीय मिठाई है.' दुकानदार गर्व से कहता है, 'हां, हल्दीराम इंडिया का ब्रांड है और पाकिस्तान में इसकी मिठाइयां बहुत पसंद की जाती हैं.' यानी स्वाद की कोई सीमा नहीं होती, चाहे देश कोई भी हो मिठास तो दिलों को जोड़ देती है.

भारत की मिठाई, पाकिस्तानी दुकानों की शान (Pakistan mein Soan Papdi)

वीडियो देखकर सोशल मीडिया यूजर्स ने मजेदार रिएक्शन दिए. किसी ने लिखा, 'सोनपपड़ी...इंडिया की मिठाई है जो दुनिया का दिल जीत रही है.' तो किसी ने कहा, 'पाकिस्तान में भी हल्दीराम का जलवा है.' वास्तव में, सोनपपड़ी सिर्फ मिठाई नहीं, बल्कि भारतीय स्वाद और पहचान की निशानी बन चुकी है.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा