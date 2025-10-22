ट्रेन है या खंडहर! सीटें टूटी, दीवारों में छेद,फर्श पर कचरा..ये है पाकिस्तान रेलवे की हालत,देख लोगों ने ली मौज

Pakistan Train Condition Viral Video: सोचिए अगर आपको ऐसी ट्रेन में सफर करना पड़े, जहां सीटें टूटी हों, दीवारों से जंग टपक रही हो और फर्श पर कचरे का ढेर लगा हो…ऐसा नज़ारा किसी डरावनी फिल्म में दिखे तो भी हैरानी नहीं होगी, लेकिन ये कोई फिल्म नहीं, बल्कि पाकिस्तान की असली ट्रेन 'आवाम एक्सप्रेस' (Awam Express Video) है, जिसकी हालत देखकर लोग हैरान हैं और सोशल मीडिया पर जमकर मजे ले रहे हैं.

कबाड़ जैसी हालत में 'आवाम एक्सप्रेस' (Pakistan Train Viral Video)

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पाकिस्तान रेलवे की इस ट्रेन की हालत बेहद दयनीय है. सीटें टूटी हुई हैं, कुछ पूरी तरह गायब हैं, और दीवारों में छेद से लेकर फर्श पर सड़ा हुआ कचरा दिखाई दे रहा है. वीडियो देखकर लोग कह रहे हैं, 'ये ट्रेन नहीं, चलता-फिरता कबाड़खाना है.' आर्थिक तंगी और भ्रष्टाचार के कारण पाकिस्तान रेलवे (Pakistan Railway Condition) का इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बिगड़ता जा रहा है. कभी देश को जोड़ने वाली यह रेल सेवा अब खुद 'ट्रैक से उतरती' नजर आ रही है.

सोशल मीडिया पर मजे ले रहे यूजर्स (Pakistan economy crisis)

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की जमकर खिल्ली उड़ाई जा रही है. कोई इसे 'Pakistan ka Titanic' बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि इस ट्रेन में सफर करने वालों को 'वीरता पुरस्कार' मिलना चाहिए. एक यूजर ने मजाक उड़ाते हुए लिखा, 'पहले डिब्बे ठीक कर लो भाई, फिर कश्मीर की बात करना.'

पाकिस्तान रेलवे की हालत पर उठे सवाल (Awam Express viral video)

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान रेलवे में सालों से निवेश की भारी कमी है. कई स्टेशन बंद पड़े हैं और ट्रेनों की स्थिति इतनी खराब है कि लोग मजबूरी में ही सफर कर रहे हैं. लोग तंज कस रहे हैं कि, पाकिस्तान के पास कश्मीर जीतने के सपने देखने से पहले अपनी रेलवे को सुधारने की हिम्मत होनी चाहिए.

