सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पाकिस्तान का 'बिजनेस क्लास' जुगाड़, वीडियो देख लोगों की छूटी हंसी

Pakistan bus business class: पाकिस्तान में इन दिनों एक अनोखा बस जुगाड़ सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. वायरल हो रहे एक वीडियो में दिखाया गया कि बस के लगेज सेक्शन को हटाकर उसे 'बिजनेस क्लास' केबिन में बदल दिया गया है. यहां टीवी, आरामदायक सीटें और कुछ मामलों में मसाजर सीटें तक मौजूद हैं.

तंग जगह में लक्जरी का दावा (Pakistan business class bus)

वीडियो में साफ नजर आता है कि जहां सामान्यतः सामान रखा जाता है, वहां अब 2-बाय-1 सीटिंग व्यवस्था बनाई गई है. यात्रियों को इस 'लक्जरी' अनुभव के लिए बस के निचले हिस्से में बैठाया जा रहा है. इंस्टाग्राम पर शेयर हुई इस क्लिप ने नेटिजन्स को हंसने और सोचने पर मजबूर कर दिया.

लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं (luggage compartment business class)

कई यूजर्स ने इसे 'सबसे बेकार आइडिया' करार देते हुए सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए. एक यूजर ने मजाक में लिखा, 'मुस्कुराइए, आप पाकिस्तान में हैं.' वहीं एक और ने कहा, 'यह है असली बिजनेस क्लास, जहां जुगाड़ ही सब कुछ है', लेकिन हंसी-मजाक के बीच एक गंभीर चिंता भी उभरकर आई...अगर हादसा हो जाए, तो इस तंग जगह में फंसे यात्रियों की जान बचाना बेहद मुश्किल होगा.

विशेषज्ञों की चेतावनी (viral bus luxury idea)

ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट्स का कहना है कि लगेज कम्पार्टमेंट को यात्री केबिन में बदलना बस की संरचना कमजोर कर सकता है और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है. ऐसी बसें, जैसे 'अल मुनिर सुपर इंटरनेशनल लिमोजिन प्लस' (यूटोंग C13 PRO कोच का मॉडिफाइड वर्जन), क्वेटा और कराची के बीच चल रही हैं और सस्ते दाम में लक्जरी का दावा करती हैं.

सुविधा से ज्यादा खतरा (weird bus luxury)

इस बदलाव से न केवल यात्रियों की जान जोखिम में पड़ सकती है, बल्कि सामान रखने की समस्या भी बढ़ गई है. लगेज रखने की जगह पहले से ही सीमित थी और अब उसे सीटों में बदलने से यात्रा और भी असुविधाजनक हो गई है.

