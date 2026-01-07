अब आपकी Instagram Reels विदेशों में भी होगी Viral, अगर On कर लेंगे ये Settings

भारत में बनाई गई Instagram की कई Reels विदेशों में भी खूब वायरल होती है. कभी सोचा है कि आखिर वो क्रिएटर्स आखिर अपनी पोस्ट में क्या करते हैं जिस वजह से उनकी वीडियो विदेशों में भी पॉपुलर हो रही हैं. Instagram का ये Reel सीक्रेट आज आपको हम बताते हैं, क्योंकि विदेशों में रील्स वायरल करने के लिए क्रिएटर्स सिर्फ अपनी रील पोस्ट करके हुए सेटिंग में एक छोटा-सा चेंज करते हैं.

सेटिंग में "Translate Language"

Reels को पोस्ट करने से पहले फाइनल पेज पर आते ही नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहां मोर ऑप्शन दिखेगा. इस पर जाकर यहां बताए जा रहे स्टेप्स पर क्लिक करें (...More Options-Translate reel- Allow translations (Allow Instagram to translate your voice). इससे आपकी रील व्यूअर की सेट की हुई भाषा में ट्रांसलेट होकर उसे दिखेगी. इससे रील वायरल होने के चांसेज़ बढ़ जाएंगे.

Translate closed captions

पहले दी गई सेम सेटिंग के नीचे ही (Translate closed captions) भी आपको मिलेगा, इसे भी एक्टिव करें. इससे आपके कैप्शन व्यूअर की सेट की हुई भाषा में ट्रांसलेट होकर उसे दिखेंगे. इससे भी रील वायरल होने के चांसेज़ और बढ़ जाएंगे.

Trending Music

विदेशी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए लोकल ट्रेंड के साथ-साथ इंटरनेशनल ट्रेंडिंग ऑडियो भी इस्तेमाल करना जरूरी है. जब आप किसी ऐसे ऑडियो पर रील बनाती हैं जो पहले से USA, UK या अन्य देशों में चल रहा हो, तो Instagram उस रील को उसी जियोग्राफी में टेस्ट करता है. इससे आपकी रील भारत से बाहर भी लोगों की फीड में दिखने लगती है और धीरे-धीरे इंटरनेशनल रीच बनने लगती है.

एक और आसान तरीका

Instagram Reels को विदेशों में वायरल करने के लिए कंटेंट की भाषा को न्यूट्रल बनाना जरूरी है. सिर्फ हिंदी बोलने की बजाय सिंपल इंग्लिश शब्द, ऑन-स्क्रीन टेक्स्ट या फिर बिना बोले विज़ुअल स्टोरीटेलिंग का इस्तेमाल करें. एक्सप्रेशन, एक्शन, ट्रांज़िशन और टेक्स्ट ऐसे हों जिन्हें कोई भी देश का यूज़र आसानी से समझ सके. इससे भाषा न समझने वाले बाकी चीज़ों से आपकी वीडियो को समझ जाएंगे.

इन चारों तरीकों के अलावा आप Hashtags में भी Global Keywords का इस्तेमाल करें. इससे भी रील विदेशों में वायरल होती है.