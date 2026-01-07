विज्ञापन
Instagram पर 5 Hashtags का क्या है फंडा? ये आपकी Video करेगा वायरल या फिर Flop

Instagram अब यह देखता है कि लोग आपकी रील या पोस्ट को कितना देख रहे हैं, कितनी देर तक रुक रहे हैं, कितने कमेंट, शेयर और सेव हो रहे हैं.

Instagram पर 5 Hashtags का क्या है फंडा? ये आपकी Video करेगा वायरल या फिर Flop

आपने नोटिस किया होगा कि अब Instagram पर सिर्फ 5 हैशटैग्स ही पोस्ट में डाल सकते हैं. इससे पहले लोग अपनी वीडियो में ढेरों Hashtags भर दिया करते थे. ये सोचकर कि वीडियो पर इन टैग्स के जरिए ही अच्छी रीच और एंगेजमेंट आ जाएगी. लेकिन हाल के समय में इंस्टाग्राम ने अपने एल्गोरिदम और गाइडलाइन्स में बदलाव किए हैं, जिसमें साफ कहा गया है कि बहुत ज्यादा हैशटैग लगाने की बजाय कम लेकिन सही हैशटैग ज्यादा असरदार होते हैं.

Instagram पर 20-30 हैशटैग्स
पहले लोग Instagram पर 20–30 हैशटैग लगा देते थे, जिससे कंटेंट स्पैम जैसा लगने लगा था. इसी वजह से इंस्टाग्राम अब क्वालिटी और रिलेवेंस पर ज्यादा फोकस कर रहा है, न कि संख्या पर. 5 हैशटैग लगाने से पोस्ट ज्यादा नैचुरल लगती है और सही ऑडियंस तक पहुंचती है.

बिना हैशटैग के बावजूद Reel वायरल
Instagram अब यह देखता है कि लोग आपकी रील या पोस्ट को कितना देख रहे हैं, कितनी देर तक रुक रहे हैं, कितने कमेंट, शेयर और सेव हो रहे हैं. अगर कंटेंट अच्छा है, तो कम हैशटैग के बावजूद भी रील वायरल हो सकती है. ज्यादा हैशटैग लगाने से एल्गोरिदम को कन्फ्यूजन हो सकता है कि आपका कंटेंट किस कैटेगरी का है, जबकि सीमित और सही हैशटैग उसे साफ सिग्नल देते हैं.

5 सही हैशटैग कैसे करते हैं काम
पांच हैशटैग इसलिए असरदार माने जा रहे हैं क्योंकि इनमें आप अपने कंटेंट से सीधे जुड़े कीवर्ड डाल सकती हैं. जैसे अगर आपकी रील Tech से जुड़ी है, तो tech, Mobile या Gadget से जुड़े सटीक हैशटैग ज्यादा फायदेमंद होंगे. इससे आपकी पोस्ट उन्हीं लोगों तक पहुंचेगी जो सच में उस टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं, न कि रैंडम ऑडियंस तक.

