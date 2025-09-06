विज्ञापन
टाउन हॉल मीटिंग के बीच में ब्रेक डांस करने लगा शख्स, माइकल जैक्सन की स्टाइल में किया मून वॉक, वायरल Video

न्यू जर्सी के क्रैनफोर्ड टाउनशिप निवासी विल थिली नाम के इस व्यक्ति ने मंच की ओर कदमो बढ़ाया, लेकिन कुछ ही कदम दूर रुक गए और एक शानदार डांस शुरू कर दिया.

टाउन हॉल मीटिंग में ब्रेक डांस करने लगा शख्स, Video वायरल

एक अमेरिकी व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर तब खूब सुर्खियां बटोरीं जब एक टाउन हॉल मीटिंग (Town Hall Meeting) में उसका ब्रेकडांस वाला वीडियो वायरल हुआ. न्यू जर्सी के क्रैनफोर्ड टाउनशिप निवासी विल थिली नाम के इस व्यक्ति ने मंच की ओर कदमो बढ़ाया, लेकिन कुछ ही कदम दूर रुक गए और एक शानदार डांस शुरू कर दिया.

मंच तक पहुंचने के पहले उन्होंने बेहद कमाल का ब्रेक डांस किया. फ्लोर पर चरखी की तरह घूमते हुए उन्होंने एकदम किसी प्रोफेशनल डांसर की तरह दमदार परफॉर्मेंस दी. हालांकि ये देख कर हैरानी हुई कि जब वह डांस कर रहे थे तो कुछ लोग ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे उन्हें कुछ नजर ही न आ रहा हो.

क्रैनफोर्ड टाउनशिप कमेटी के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे विल थिली ने सभी के वीकेंड के बारे में पूछा, अपनी मेक्सिको यात्रा के बारे में बात की और बाद में बढ़ते करों का मुद्दा उठाया.

थिली ने अपने भाषण में कहा, "हमें बताया गया था कि जनमत संग्रह से एक औसत परिवार के लिए [कर] लगभग 40 डॉलर बढ़ जाएगा और मेरे लिए यह लगभग 900 डॉलर बढ़ गया. हमें बताया गया था कि यह स्कूलों की वजह से है या कुछ और? लेकिन स्कूल जनमत संग्रह में कहा गया था कि यह केवल बढ़ेगा... एक औसत मूल्यांकित घर पर लगभग 400 डॉलर."

 "तो मैं जानना चाहता था कि यह क्यों बढ़ा, अगर ऐसा हुआ भी, और उन स्कूलों पर क्या अतिरिक्त खर्च आया जिनके बारे में जनमत संग्रह में मतदान के दौरान जनता को नहीं बताया गया था?"

देखें Video:

अपने भाषण के बाद थिली ने अपने कागज और पानी की बोतल उठाई और चुपचाप मंच से मून-वॉक करते हुए चले गए.

लोगों ने की तारीफ

जैसे-जैसे यह वीडियो वायरल हुआ और इसे काफ़ी लोकप्रियता मिली, सोशल मीडिया यूज़र्स ने इसे देखकर आनंद लिया और साथ ही ज़रूरी मुद्दों पर प्रकाश डालने के उनकी कोशिश की सराहना भी की. एक यूज़र ने कहा, "मुझे अच्छा लगा कि बैकग्राउंड में हर कोई गंभीर चेहरा बनाए रखने और हंसने से बचने की कोशिश कर रहा है," जबकि दूसरे ने आगे कहा: "इस मुद्दे पर ज़्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित करने का एक रचनात्मक तरीका. मैं आपको सलाम करता हूं, सर." तीसरे ने कमेंट बॉक्स में लिखा, "उन्होंने उस समय में नगर परिषद द्वारा पिछले दशक में किए गए कार्यों से कहीं अधिक काम किया है."

