2 दिन तक झरने के पीछे फंसा रहा शख्स, हेलिकॉप्टर से हुआ रेस्क्यू

US man trapped waterfall: कैलिफोर्निया (अमेरिका) से एक दिल दहला देने वाली, लेकिन उम्मीद जगाने वाली खबर सामने आई है. 46 वर्षीय रयान वार्डवेल नाम का शख्स करीब दो दिन तक झरने के पीछे फंसा रहा और आखिरकार उसे हेलिकॉप्टर की मदद से बचा लिया गया. इसे स्थानीय प्रशासन ने Stunning Survival Story यानी चमत्कारिक जिंदा बचने की कहानी बताया.

कैसे हुआ हादसा (Kern River accident)

रयान अपने दोस्तों के साथ कैलिफोर्निया के कर्न नदी (Kern River) के पास स्थित Seven Teacups नाम के झरनों की चढ़ाई करने गया था. जब उन्होंने रस्सी से नीचे उतरने (Rappelling) की कोशिश की, तो तेज बहाव को देखकर उसके दोस्त पीछे हट गए, लेकिन रयान ने कोशिश जारी रखी और फिसलकर झरने के पीछे बने एक खाली हिस्से में गिर गया.

दोस्तों की सूझबूझ और सर्च ऑपरेशन (California helicopter rescue)

रयान के दोस्तों ने मौके से जाते समय उसकी कार पर एक नोट चिपका दिया, जिसमें लिखा था कि अगर 11 अगस्त तक कार वहीं खड़ी रहे तो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कर दी जाए. जब रयान कार तक नहीं लौटा तो 11 अगस्त को शिकायत दर्ज की गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ. सबसे पहले इंफ्रारेड कैमरे और एयरक्राफ्ट से उसकी तलाश की गई, लेकिन अंधेरा होने की वजह से खोज रोकनी पड़ी. अगले दिन ड्रोन से झरने के पीछे देखा गया तो रयान जिंदा और रिस्पॉन्सिव मिला.

हेलिकॉप्टर से रोमांचक रेस्क्यू (man rescued behind waterfall)

इसके बाद कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल का हेलिकॉप्टर H-40 मौके पर पहुंचा. ट्यूलारे काउंटी शेरिफ ऑफिस की रेस्क्यू टीम का एक सदस्य रस्सी के सहारे नीचे उतरा और रयान को सुरक्षित बांधकर ऊपर खींच लिया गया. इस पूरे मिशन को बेहद सावधानी से अंजाम दिया गया, क्योंकि झरने का दबाव और फिसलन दोनों ही जानलेवा हो सकते थे.

हल्की चोटें और परिवार से मुलाकात (waterfall mein phansa aadmi)

रेस्क्यू के बाद रयान को मेडिकल टीम ने तुरंत जांचा. उसे हल्की चोटें और डिहाइड्रेशन था, लेकिन हालत स्थिर रही. थोड़ी देर बाद वह परिवार से मिल पाया. खुद रयान ने कहा कि उसने पहले भी इन झरनों को चढ़ा है, लेकिन इस बार गिरने की घटना ने उसे चौंका दिया.

