लुंगी पहन, हाथ में झाड़ू लेकर बेंगलुरु में सफाई करता दिखा अमेरिकी शख्स, वायरल हो रहा ये मजेदार वीडियो

भारत के शहरों में कचरे की समस्या कितनी बड़ी है ये तो हम में से किसी से छिपा नहीं. लेकिन फिर भी हम इस समस्या को दूसरे की समस्या समझ अनदेखा करते रहते हैं. बेंगलुरु की सड़कों और कचरे की समस्या को लेकर जहां आमतौर पर विदेशी पर्यटक आलोचना करते हैं, वहीं एक अमेरिकी शख्स ने इस मुद्दे को लेकर एक अनोखा कदम उठाया. टोनी क्लोर, जिन्होंने हाल ही में भारत का पांच साल का वीज़ा हासिल किया है. उन्होंने शहर के सफाईकर्मियों के साथ मिलकर खुद सफाई अभियान में हिस्सा लिया.

Caleb said Bengaluru's footpaths are grimey…I said I'm joining the heroes of BBMP as the White Pourakarmika 🧹🇮🇳 https://t.co/eja5nLCjId pic.twitter.com/JnrZli8JhG — Tony Klor (@TonyCatoff) October 31, 2025

मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

टोनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वे लुंगी पहनकर BBMP (बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका) के सफाईकर्मियों के साथ फुटपाथ की सफाई करते नजर आ रहे हैं. उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा कि कालेब ने कहा कि बेंगलुरु के फुटपाथ गंदे हैं... मैंने कहा कि मैं BBMP के हीरो सफाईकर्मियों के साथ जुड़ रहा हूं. दरअसल अमेरिकी शख्स ने यह प्रतिक्रिया एक अन्य विदेशी व्लॉगर कालेब फ्रीज़न के वीडियो पर दी, जिसमें बेंगलुरु की फुटपाथों की गंदगी को उजागर किया गया था.

अमेरिकी शख्स के वीडियो ने जीता दिल

टोनी का यह कदम सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है और लोग उनके इस प्रयास की सराहना कर रहे हैं. जहां एक ओर यह वीडियो शहर की सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाता है, वहीं दूसरी ओर यह नागरिक भागीदारी और सकारात्मक बदलाव की मिसाल पेश कर रहा है. सोशल मीडिया पर अमेरिकी शख्स ने जो वीडियो पोस्ट किया, उसमें वो लुंगी पहने जगह-जगह पर झाड़ू लगाकर सफाई करते नजर आ रहे हैं. इस दौरान वो अपने दिलचस्प अंदाज से लोगों को ध्यान भी खींच रहे हैं.