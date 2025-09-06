विज्ञापन
खुदाई में मिला 1997 का जलजीरे का पैकेट, शख्स ने इंटरनेट पर डाल दिया Video, कीमत देख हैरान हो रहे लोग

शख्स ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर बताया है कि वह पाइपलाइन की मरम्मत कर रहा था और उसे यह पाउच मिला. जलजीरे के इस पाउच पर लोगों के रिएक्शन चौंकाने वाले हैं.

खुदाई में शख्स को मिला 28 साल पुराना जलजीरे का फ्रेश पैकेट

Jaljeera Packet from 1997: सोशल मीडिया पर आए दिन हजारों वीडियो आते हैं और उनमें से कुछ ही वीडियो होते हैं, जो देखते ही वायरल हो जाते हैं. इनमें से एक वायरल वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं. यह वायरल वीडियो बेहद खास है, क्योंकि इस वीडियो से वो खास चीज नजर आ रही  है, जो आपके और हमारे दिल के बहुत नजदीक है. इस वीडियो में एक शख्स को खुदाई के दौरान एक जलजीरे का पाउच मिला है, जो 28 साल पुराना है. शख्स ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर बताया है कि वह पाइपलाइन की मरम्मत कर रहा था और उसे यह पाउच मिला. जलजीरे के इस पाउच पर लोगों के रिएक्शन चौंकाने वाले हैं.

28 साल पुराना प्लास्टिक पैकेट  (Jaljeera Packet Viral Video)
वीडियो में आप देखेंगे कि एक शख्स गड्डे में बैठा है और उसके हाथ में 28 साल पुराना जलजीरे का पैकेट है. जब वह इस पैकेट को नजदीक से देखता है तो पता चलता है कि यह साल 1997 का है और शख्स कहता है, 'इस प्लास्टिक का कुछ नहीं बिगड़ा है, आज भी यह पैकेट जैसे का तैसा है, तो इसलिए प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, प्लास्टिक को आज ही ना कहें'. अब जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी पकड़ रहा है तो लोग इस पर बिना कमेंट्स किए नहीं रह पा रहे हैं.

देखें Video:

लोगों ने जताई चिंता (Jaljeera Packet Viral Post)
इस वायरल वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'कई सालों से कहा जा रहा है कि प्लास्टिक कचरा लोगों के लिए एक समस्या बनता जा रहा है, प्लास्टिक प्रदूषण हमारे शरीर और खाने की चीजों से जुड़ा सबसे खतरनाक है, यह फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है, अभी भी समय है, जागो दोस्तों, जागो'. दूसरा लिखता है, 'प्लास्टिक हटाओ, देश बचाओ'. जबकि एक और ने कहा कि यह एक 'आंखें खोलने वाला वीडियो' है. एक ने मजाक में लिखा, 'आधे इंस्टाग्राम यूजर्स उस प्लास्टिक से भी कम उम्र के होंगे'. एक और लिखता है, 'यह एक जीवाश्म है जिसकी सही तारीख है'. कुछ यूजर्स का ध्यान रैपर पर छपी कीमत पर गया, जो 1.25 रुपये है. उनका कहना है कि यह दर उस दौर में अपेक्षित कीमत से कहीं ज्यादा है.

