अमेरिका में भारतीय महिला ऐसे चला रही घर, महीने के राशन-पानी पर करती है इतना खर्च, बिल देख लोग कर रहे तारीफ

अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में रहने वाली भारतीय घरेलू महिला ने बताया है कि उनके मंथली राशन और खाने-पीने पर कितना खर्च होता है. इस भारतीय महिला की फैमिली में इसे मिलाकर कुल चार मेंबर हैं. यह फैमिली एक शाकाहारी फैमिली है. महिला का नाम शिवी है और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में वह किराना स्टोर और घर में खाना बनाती और खाने-पीने की चीजों को संभालकर रखती नजर आ रही है. महिला ने बताया कि बीते महीने अगस्त में उनका कुल खर्चा कितना हुआ था. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

महिला का महीने का फैमिली बिल (Indian woman monthly groceries bill)

अपने वीडियो में भारतीय महिला शिवी यह कहती दिख रही हैं, 'सैन फ्रांसिस्को में हम चार मेंबर की फैमिली हैं और शाकाहारी हैं, अगस्त में हमारी ग्रॉसरी पर कितना खर्च आया, यह देखिए, मैं लगभग सारा खाना घर पर ही बनाती हूं, जिसमें मेरे और मेरी बेटियों के लिए लंच भी शामिल है, इसका मतलब है कि हमारे बिल $50 (तकरीबन 4500 रुपये) से कम हैं, हम ज्यादातर भारतीय किराना स्टोर, कॉस्टको, सेफवे और फार्मर्स मार्केट से खरीदारी करते हैं'. उसने बताया कि उसने भारतीय किराना स्टोर्स पर लगभग 225 डॉलर, कॉस्टको के एक बार के ऑनलाइन ऑर्डर पर 154 डॉलर, सेफवे और ट्रेडर जोज पर 351 डॉलर और किसान बाजार में लगभग 120 डॉलर खर्च किए. बाकी खर्चों को भी जोड़कर उसने महीने के लिए कुल 935 डॉलर (80 हजार रु से ज्यादा) खर्च किए.

लोगों के रिएक्शन (Indian woman cost of monthly groceries in US )

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर लोगों के क्या रिएक्शन आ रहे हैं, चलिए जानते हैं. इस पर एक यूजर ने लिखा है, 'वाओ, अफोर्डेबल'. दूसरा यूजर लिखता है, 'अगर आप लोग पूरा महीना घर पर ही खाना खा रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि यह बहुत कम है, हम हर महीने लगभग 1500 डॉलर खर्च करते हैं, साथ ही इधर-उधर बाहर खाना भी खाते हैं'. कुछ यूजर्स उसकी कुकिंग के बारे में जानने को बेताब हैं. एक ने लिखा है, 'क्या आप अपनी बनाई चीजों का मेन्यू बता सकती हैं? हम भी मिनेसोटा में चार लोगों की एक वेजिटेरियन फैमिली है और घर पर ही खाना खाते हैं, लेकिन किसी न किसी तरह हम किराने के सामान पर 2000 डॉलर या उससे ज्यादा खर्च कर देते हैं, मुझे लगता है कि हम ज्यादा ही पैसे उड़ा रहे हैं'.

