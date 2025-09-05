अमेरिकी शख्स ने सुरीले अंदाज़ में गाई ठुमरी "आज खेलो श्याम संग होरी", आवाज़ सुन मंत्रमुग्ध हुए लोग

US Man Sings Thumri: अमेरिका में रहने वाले एक शख्स का भारतीय शास्त्रीय ठुमरी "आज खेलो श्याम संग होरी" गाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. एरिक ओ'डेली (@ericodaly) द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर की गई इस क्लिप में वह एक ऐसी प्रस्तुति देते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसे कई ऑनलाइन श्रोताओं ने "इस शास्त्रीय कृति का एक सुंदर प्रस्तुतीकरण" कहा है.

इस गाने से अपना जुड़ाव बताते हुए एरिक ने लिखा, "मैंने यह ठुमरी एक दशक से भी ज़्यादा समय पहले सुनी थी और इसकी खूबसूरत धुन आज भी मेरे ज़ेहन में है. मैं ठुमरी गायक नहीं हूं, फिर भी यह शेयर करने लायक है." सोशल मीडिया यूज़र्स उनके इस प्रयास की तारीफ़ कर रहे हैं. एक यूज़र ने पूछा, "शानदार आवाज़! आपने यह ठुमरी कहां से सीखी? मैं भी एक शास्त्रीय गायक हूं. मैं उत्सुक हूं?" एरिक ने जवाब दिया, "मैंने इसे पंडित नयन घोष से सीखा है."

देखें Video:

एक और कमेंट में लिखा था, "आपकी आवाज़ में कितना भाव और भक्ति है. इस तरह के गाने के लिए ज़रूरी है." दूसरे ने लिखा, "यह ठुमरी बहुत अलग है, इस शास्त्रीय रचना का कितना सुंदर प्रस्तुतीकरण है!" एक ने कहा, "वाह, आपकी आवाज़ वाकई बहुत अच्छी शास्त्रीय है." एक ने लिखा, "मैंने यह बंदिश पिछले साल सीखी थी और यह अब भी मेरी पसंदीदा बंदिशों में से एक है. मुझे आपकी प्रस्तुति बहुत पसंद आई."

"आज खेलो श्याम संग होरी" राग काफी में रचित एक प्रसिद्ध ठुमरी है, जो अक्सर होली के दौरान गाई जाती है. यह रचना, जिसका अर्थ है "आज श्याम के साथ होली खेलो", ब्रज में कृष्ण (श्याम) और गोपियों के बीच की चंचल लीलाओं के माध्यम से त्योहार का जश्न मनाती है.

