विज्ञापन
विशेष लिंक

अमेरिकी शख्स ने सुरीले अंदाज़ में गाई ठुमरी "आज खेलो श्याम संग होरी", आवाज़ सुन मंत्रमुग्ध हुए लोग

इस गाने से अपना जुड़ाव बताते हुए एरिक ने लिखा, "मैंने यह ठुमरी एक दशक से भी ज़्यादा समय पहले सुनी थी और इसकी खूबसूरत धुन आज भी मेरे ज़ेहन में है. मैं ठुमरी गायक नहीं हूं, फिर भी यह शेयर करने लायक है."

Read Time: 3 mins
Share
अमेरिकी शख्स ने सुरीले अंदाज़ में गाई ठुमरी "आज खेलो श्याम संग होरी", आवाज़ सुन मंत्रमुग्ध हुए लोग
अमेरिकी शख्स ने सुरीले अंदाज़ में गाई ठुमरी "आज खेलो श्याम संग होरी"

US Man Sings Thumri: अमेरिका में रहने वाले एक शख्स का भारतीय शास्त्रीय ठुमरी "आज खेलो श्याम संग होरी" गाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. एरिक ओ'डेली (@ericodaly) द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर की गई इस क्लिप में वह एक ऐसी प्रस्तुति देते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसे कई ऑनलाइन श्रोताओं ने "इस शास्त्रीय कृति का एक सुंदर प्रस्तुतीकरण" कहा है.

चलती सड़क पर हुआ भयानक एक्सीडेंट, बाइक संग हवा में उड़ा शख्स, वायरल Video देख लोगों की थम गईं सांसें

इस गाने से अपना जुड़ाव बताते हुए एरिक ने लिखा, "मैंने यह ठुमरी एक दशक से भी ज़्यादा समय पहले सुनी थी और इसकी खूबसूरत धुन आज भी मेरे ज़ेहन में है. मैं ठुमरी गायक नहीं हूं, फिर भी यह शेयर करने लायक है." सोशल मीडिया यूज़र्स उनके इस प्रयास की तारीफ़ कर रहे हैं. एक यूज़र ने पूछा, "शानदार आवाज़! आपने यह ठुमरी कहां से सीखी? मैं भी एक शास्त्रीय गायक हूं. मैं उत्सुक हूं?" एरिक ने जवाब दिया, "मैंने इसे पंडित नयन घोष से सीखा है."

देखें Video:

एक और कमेंट में लिखा था, "आपकी आवाज़ में कितना भाव और भक्ति है. इस तरह के गाने के लिए ज़रूरी है." दूसरे ने लिखा, "यह ठुमरी बहुत अलग है, इस शास्त्रीय रचना का कितना सुंदर प्रस्तुतीकरण है!" एक ने कहा, "वाह, आपकी आवाज़ वाकई बहुत अच्छी शास्त्रीय है." एक ने लिखा, "मैंने यह बंदिश पिछले साल सीखी थी और यह अब भी मेरी पसंदीदा बंदिशों में से एक है. मुझे आपकी प्रस्तुति बहुत पसंद आई."

"आज खेलो श्याम संग होरी" राग काफी में रचित एक प्रसिद्ध ठुमरी है, जो अक्सर होली के दौरान गाई जाती है. यह रचना, जिसका अर्थ है "आज श्याम के साथ होली खेलो", ब्रज में कृष्ण (श्याम) और गोपियों के बीच की चंचल लीलाओं के माध्यम से त्योहार का जश्न मनाती है.

यह भी पढ़ें: बच्चों संग दारोगा जी ने जमकर खेला क्रिकेट, फिर दिया ऐसा सरप्राइज, देखकर नहीं रहा बच्चों की खुशी का ठिकाना

कड़ाही में ऑयल फ्री पूड़ियां बनाने की निंजा टेक्निक, महिला ने इन 2 चीजों के इस्तेमाल से किया करिश्मा

बेटे ने बनाया पापा के जेल जाने का व्लॉग, कैमरे में कैद किया पूरा सफर, Video पर कमेंट्स पढ़ नहीं रुकेगी हंसी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
US Man Sings Indian Classical Thumri, Aaj Khelo Shyam Sang Hori, US Man Sings Thumri
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com