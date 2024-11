बाघिन पर ईंट-पत्थर लाठी-डंडों से भीड़ ने किया हमला, मादा शिकारी की फोड़ डाली आंख, वीडियो वायरल

Tiger Par Hamle Ka Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दिल दुखाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं. वायरल हो रहे इस वीडियो में एक मादा टाइगर को बहुत बुरी तरह घायल अवस्था में देखा जा सकता है. बताया जा रहा है कि यह घटना असम के जंगलों की है, जहां मादा टाइगर के जंगल में दिखने पर कुछ लोगों ने उस पर पत्थरों से हमला करते हुए उसे बुरी तरह घायल कर दिया. देखा जा सकता है कि, लोगों की इस हरकत के चलते मादा टाइगर ने अपनी एक आंख भी खो दी है. अब इस वीडियो के सामने आने के बाद यूजर्स जानलेवा हमला करने वालों पर कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

हमले में मादा टाइगर ने गंवाई अपनी आंख

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पत्थरों से लगातार किए गए हमले के कारण मादा टाइगर की एक आंख पूरी तरह से खराब हो गई है. वह घायल और बेबस हालत में दिखाई दे रही है. इस अमानवीय कृत्य ने इंटरनेट यूजर्स को गहरी चोट पहुंचाई है. हैरान कर देने वाला यह पहला वीडियो असम के कालिबोर जिले का बताया जा रहा है, जिसमें लोगों के झुंड को टाइगर पर हमला करते देखा जा सकता है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि, लोग खेत में मादा टाइगर को लाठी-डंडे, ईंट, पत्थर और धारदार हथियार के साथ खदेड़ रहे हैं.

यहां देखें पोस्ट

Plight of Royal Bengal Tiger facing the ferocity of "civilized human beings". People pelted stones and chased the tiger which has strayed out of Kaziranga Outskirt (Kaliabor) area into nearby human habitations.#IndiAves #Tigers #BBCWildlifePOTD @SonyBBCEarth #ThePhotoHour pic.twitter.com/numaBeTBXr