चाय के हर कप में छिपा था बेटी का सपना, आखिरकार 4 साल की मेहनत रंग लाई

Tea Seller Buys Scooter For Daughter: कभी-कभी छोटी-छोटी बचतें सबसे बड़ा तोहफा बन जाती हैं. पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के मौला गांव में एक साधारण चायवाले ने वो कर दिखाया जो आज हर पिता के लिए मिसाल बन गया है. बच्छू चौधरी...एक ऐसा नाम जो अब 'पिता का प्यार' का प्रतीक बन गए हैं. उन्होंने चार साल तक हर दिन चाय बेचकर दस-दस रुपये के सिक्के बचाए और जब वक्त आया बेटी की स्कूटी खरीदने का, तो सिक्कों से भरा प्लास्टिक का डिब्बा लेकर सीधे शोरूम पहुंच गए.

ड्रम में भरे थे चार साल के सपने (heartwarming father daughter story)

रोज जब कोई ग्राहक चाय पीकर दस या बीस रुपये देता, तो उनमें से एक सिक्का बच्छू चौधरी एक प्लास्टिक के डिब्बे में डाल देते. चार साल बाद जब उन्होंने वो डिब्बा खोला, तो उसमें निकले दस-दस रुपये के हजारों सिक्के और कुछ नोट. जब वह शोरूम पहुंचे तो सिक्कों से भरा ये डिब्बा देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए. आठ कर्मचारियों ने मिलकर डिब्बा उठाया और गिनती शुरू की. दो घंटे पच्चीस मिनट तक सिक्के गिने गए और रकम निकली 1,10,000. इस मौके पर पिता ने कहा, 'बेटी ने कहा था कि बाबा मुझे स्कूटी चाहिए. मैंने तब ही ठान लिया था, चाहे कितना भी वक्त लगे, सपना अधूरा नहीं रहने दूंगा.'

बेटी भी बनी पिता की ताकत (coin payment scooter viral)

बताया जा रहा है कि, बच्छू की बेटी सुषमा ने खुद भी 10,000 बचाए थे. दोनों ने मिलकर स्कूटी के पूरे पैसे दिए...वो भी बिना लोन, बिना ईएमआई के. सुषमा का कहना है कि, 'चार साल पहले मैंने मजाक में कहा था कि मुझे स्कूटी चाहिए. आज बाबा ने वो सपना सच कर दिया. जब उन्होंने सिक्कों से भरा डिब्बा उठाया, तो मैं रो पड़ी.'

सोशल मीडिया पर छाया 'कॉइन वाला प्यार' (father saves coins)

जैसे ही ये कहानी सामने आई, सोशल मीडिया पर #TeaSellerFather और #CoinLoveStory ट्रेंड करने लगे. लोगों ने लिखा, 'हर बेटी को ऐसा पिता मिले.' वहीं एक यूजर ने लिखा, 'बच्छू चौधरी असली हीरो हैं.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'ये कहानी सबके दिल को छू गई.'

