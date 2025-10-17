मैं कन्यादान नहीं करूंगा...बेटी की शादी में रो पड़ा बाप, कहा- मेरी बेटी कोई चीज नहीं जिसे दान में दे दूं

Father Daughter Bond: पिता…वो इंसान हैं जो अपने परिवार के लिए एक चट्टान की तरह खड़े रहते हैं, लेकिन जब बात अपनी बेटी की आती है तो वही चट्टान पलभर में पिघल भी जाती है. बेटी की विदाई हर पिता के लिए सबसे कठिन लम्हा होता है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें एक पिता ने अपनी बेटी की शादी के वक्त कुछ ऐसे शब्द कहे कि लाखों लोगों की आंखें भर आईं.

मैं कन्यादान नहीं करूंगा…पिता की भावनाओं ने छू लिया हर दिल (emotional father speech)

वायरल हो रहे इस दिल छू लेने वाले इमोशनल वीडियो में एक पिता अपनी बेटी की विदाई के दौरान माइक उठाकर भावनाओं से भरे शब्दों में कहते हैं, 'मैं पिता हूं, कन्यादान नहीं करूंगा…क्योंकि मेरी बेटी कोई चीज नहीं जिसे दान में दे दूं. मैं उसे मोहब्बत के एक और बंधन में बांध रहा हूं…'यह सुनते ही वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो जाती हैं. पिता की आवाज़ बार-बार रुकती है, लेकिन उनकी बातों में वो प्यार झलकता है जो शब्दों से परे है. उन्होंने कहा, 'बाप गरीब हो या अमीर, बाप हमेशा राजा होता है…और बेटी उसकी राजकुमारी.'

ये रहीं पिता द्वारा कही गईं पंक्तियां (Father emotional poem for dauther)

मैं पिता हूं कन्यादान नहीं करूंगा, जाओ, मैं नहीं मानता इसे

क्योंकि मेरी बेटी कोई चीज़ नहीं, जिसको दान में दे दूं,

जहां जा रही हो खूब प्यार बरसाना तुम, सबको अपना बनाना तुम,

मैं दान नहीं कर रहा तुम्हे

मोहब्बत के एक और बंधन में बांध रहा हूं,

उसे बखूबी निभाना तुम, लेकिन याद रखना

बाप गरीब से गरीब हो या जो भी हो एक राजा बाप होता है

उस बाप के लिए बेटी एक राजकुमारी है,

जो सदा उसके दिल में वास करती है

उसे अपने दिल के टुकड़े को दान नहीं कर सकता

उसे एक नई जिंदगी के लिए,

नए आभास के लिए नई शुरुआत के लिए

अपने दिल से अपने तन मन से शुभकामना देता हूं.

बेटी का जवाब जिसने सबको इमोशनल कर दिया (father daughter video)

अपनी विदाई के बाद बेटी ने भी अपने पिता के लिए दिल छू लेने वाला मैसेज लिखा, 'पिछला साल मेरे लिए सबसे खास था. मेरे पापा ने मेरी शादी को मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन बना दिया. उनके बिना यह सब मुमकिन नहीं था.' यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसे देखने के बाद लोगों ने लिखा, 'हर पिता ऐसा ही सोचता है, बस कह नहीं पाता.'

सोशल मीडिया पर छाया पिता-बेटी का प्यार (father daughter emotional video)

यह वीडियो अब Instagram और X (Twitter) पर लाखों बार देखा जा चुका है. नेटिज़न्स इसे 'Father of the Year Moment' बता रहे हैं. लोगों का कहना है कि ये सिर्फ एक विदाई नहीं थी, बल्कि एक पिता का प्यार, गर्व और भावनाओं का संगम था.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा