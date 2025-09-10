विज्ञापन
बेटियों को नौवारी साड़ी में देख पापा हुए इमोशनल...उतारी नजर, पापा का रिएक्शन देख भर आईं लोगों की आंखें

Father daughter viral video: वीडियो में दो बेटियां नौवारी साड़ी पहनकर अपने पापा को सरप्राइज देती हैं. पापा का प्यार और भावुक रिएक्शन देखकर हर किसी का दिल पिघल गया.

बेटियों को नौवारी साड़ी में देख पापा हुए इमोशनल...उतारी नजर, पापा का रिएक्शन देख भर आईं लोगों की आंखें
गजरा-बिंदी लगाकर साड़ी में आईं नन्हीं गुड़िया, पापा ने प्यार से उतारी नजर

Father Reaction on Daughter Saree Look: कहते हैं बेटियां पापा की धड़कन होती हैं. उनकी मुस्कान पापा की थकान मिटा देती है और उनकी मासूमियत पापा की दुनिया रोशन कर देती है. इसी रिश्ते की खूबसूरती को दर्शाता एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिसमें दो छोटी बच्चियां पहली बार 'नौवारी साड़ी' पहनकर पापा को सरप्राइज देती हैं.

बेटियों का मराठी गेटअप (Father and Daughter Cute Video)

वीडियो में दोनों नन्हीं गुड़िया मराठी लुक में नजर आती हैं. सिर पर गजरा, माथे पर बिंदी, और प्यारी-सी मुस्कान. महाराष्ट्र की पारंपरिक नौवारी साड़ी में उनका अंदाज किसी छोटी-सी परी से कम नहीं लगता. उनकी मासूमियत और सादगी ने पापा का दिल छू लिया.

पापा का दिल छू लेने वाला रिएक्शन (Daughters wear Saree First Time)

वीडियो की शुरुआत में पापा बालकनी में फोन पर बात कर रहे होते हैं, तभी उनकी बेटियां साड़ी पहनकर सामने आती हैं. बेटियों को देखते ही पापा का मुंह खुला का खुला रह जाता है. वह तुरंत फोन काटकर दौड़ते हुए उनके पास जाते हैं. पापा उन्हें प्यार से गले लगाते हैं और चूमकर उनकी नजर उतारते हैं. यह पल इतना इमोशनल और प्यारा है कि जिसने भी वीडियो देखा, उसका दिल पिघल गया.

सोशल मीडिया पर वायरल (Father Reaction on Daughters Wearing Saree)

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @glittergirls1719 पेज से शेयर किया गया है. अब तक इसे 3 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. हजारों लोगों ने इसे लाइक और शेयर किया है. कमेंट सेक्शन में लोग पापा और बेटियों के प्यार की तारीफ करते नहीं थक रहे. एक यूजर ने लिखा, पापा ने बेटियों को देखते ही फोन रख दिया, यही है असली प्यार. दूसरे ने कहा, उनके चेहरे की मुस्कान इतनी सच्ची थी कि आंखें भर आईं. किसी ने लिखा, साड़ी पहनकर ये बच्चियां बिल्कुल गुड़िया लग रही हैं.

क्यों छू गया लोगों का दिल? ( daughters in Nauvari saree)

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ऐसे वीडियो हमें याद दिलाते हैं कि फैमिली मोमेंट्स ही असली खुशी हैं. बाप-बेटी का रिश्ता दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्तों में से एक है. इस वीडियो ने न सिर्फ पापा का, बल्कि हर उस इंसान का दिल छू लिया जिसने इसे देखा.

