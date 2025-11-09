नहीं पहना था हेलमेट...स्कूटी सवार का कट गया 20 लाख रुपये का चालान, देखते ही बंदे की पैरों तले खिसकी जमीन

Muzaffarnagar scooty challan 20 lakh: सोचिए, अगर आपकी स्कूटी पर 20 लाख रुपये से ज्यादा का चालान आ जाए तो आपका रिएक्शन क्या होगा? कुछ ऐसा ही हुआ उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में. यह कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि असली वाकया है जिसने पुलिस विभाग तक में हड़कंप मचा दिया. सोशल मीडिया पर एक स्कूटी सवार का चालान वायरल हुआ, जिसमें जुर्माने की रकम 20 लाख 74 हजार लिखी थी.

गलती से बना चालान (Rs 20 lakh fine)

मामला 4 नवंबर का है, जब नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के गांधी कॉलोनी चौकी पर एक शख्स की स्कूटी का चालान काटा गया. कारण था...न हेलमेट, न ड्राइविंग लाइसेंस और न ही गाड़ी के कागज. पर जब चालान की कॉपी देखी गई तो सबके होश उड़ गए. 20 लाख 74 हजार का चालान. दरअसल, सब इंस्पेक्टर से मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 207 भरते समय तकनीकी गलती हो गई. सिस्टम ने गलती से इस धारा की संख्या को जुर्माने में जोड़ दिया और चालान की रकम लाखों में पहुंच गई.

वायरल हुआ चालान, हरकत में आई पुलिस (RS 20 lakh scooter challan)

जैसे ही यह चालान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने सवालों की झड़ी लगा दी. एक यूजर ने लिखा, क्या स्कूटी चलाने पर अब करोड़पति होना जरूरी है? दूसरे यूजर ने लिखा, इतना भारी चालान तो लग्जरी कार का भी नहीं होता. मामला बढ़ता देख ट्रैफिक विभाग ने जांच शुरू की. पता चला कि गलती मानवीय थी, जानबूझकर नहीं की गई थी. इसके बाद चालान की राशि घटाकर 4,000 रुपये कर दी गई और वाहन मालिक को राहत मिली.

पुलिस ने मानी गलती, दिया स्पष्टीकरण (Muzaffarnagar traffic challan)

अधिकारी ने बताया कि यह एक 'टाइपिंग एरर' था. सब इंस्पेक्टर से धारा 207 एमवी एक्ट भरना छूट गया, जिससे ऑटो सिस्टम ने उसे फाइन अमाउंट में जोड़ दिया. अब चालान सही कर दिया गया है और संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है.

