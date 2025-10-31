कहीं छूट न जाए ट्रेन इसलिए..दिव्यांग बुजुर्ग को कंधे पर उठाकर जवान ने लगा दी दौड़

Police Officer Carries Man With Disability On Shoulders: कहते हैं, 'मदद के लिए पैसे नहीं, बस दिल चाहिए' और यही साबित किया उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी अश्विनी कुमार ने. सोशल मीडिया पर इन दिनों उनका एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक दिव्यांग व्यक्ति को अपने कंधों पर उठाकर भीड़भाड़ वाली ट्रेन में चढ़ाते नजर आते हैं. यह वीडियो न सिर्फ भावुक करने वाला है, बल्कि यह याद दिलाता है कि वर्दी के अंदर भी एक बड़ा दिल धड़कता है.

कैसे हुआ पूरा वाकया? (jawan helps passenger)

मामला उत्तर प्रदेश के एक रेलवे स्टेशन का है. एक दिव्यांग व्यक्ति, जिसका एक नकली पैर (prosthetic leg) था, ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भीड़ और सीढ़ियों की वजह से मुश्किल में था, तभी पास में खड़े जवान ने बिना एक पल गंवाए, उसे अपने कंधों पर उठा लिया और भीड़ को चीरते हुए सीधे ट्रेन तक पहुंचाया. वीडियो में देखा जा सकता है कि आसपास के लोग भी इस नजारे को देखकर हैरान रह गए.

सोशल मीडिया पर तारीफों की बाढ़ सी आ गई (Uttar Pradesh cop helps disabled man)

जवान ने ये वीडियो खुद अपने Instagram अकाउंट पर पोस्ट किया और कैप्शन में लिखा, 'मदद के लिए रुपये नहीं, मदद वाला दिल चाहिए...वो आप में है.' साथ ही लिखा, 'मानवता से बड़ा कुछ भी नहीं.' वीडियो कुछ ही घंटों में वायरल हो गया. हजारों लोगों ने इसे शेयर किया और जवान की तारीफों की झड़ी लगा दी. किसी ने लिखा, भाई, एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे. तो किसी ने कहा, भगवान ऐसे पुलिसवालों को सलामत रखे.

एक वीडियो, जिसने इंसानियत में भरोसा फिर से जगाया (Emotional Viral Video)

आज जब सोशल मीडिया पर नेगेटिव खबरें हावी रहती हैं, ऐसे में इस जवान का यह वीडियो मानवता की सच्ची तस्वीर पेश करता है. एक ऐसा काम जो बताता है कि, वर्दी सिर्फ कानून नहीं, इंसानियत की रखवाली भी करती है.

