Karan Aujla का वायरल सॉन्ग बना 'सेफ्टी एंथम', देख लोग बोले- Delhi Police की क्रिएटिविटी का जवाब नहीं

Delhi Police Uses Karan Aujla Song: अगर आप सोचते हैं कि पुलिस सिर्फ चालान काटने के लिए होती है, तो दिल्ली पुलिस का नया वीडियो आपका नजरिया बदल देगा. सोशल मीडिया पर इन दिनों दिल्ली पुलिस का एक शानदार और मजेदार रोड सेफ्टी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने मशहूर पंजाबी सिंगर करण औजला के सुपरहिट सॉन्ग 'Boyfriend' का इस्तेमाल किया है, लेकिन एक अनोखे ट्विस्ट के साथ.

जब हिट सॉन्ग बना 'रोड सेफ्टी' का रिमिक्स (Karan Aujla Boyfriend song)

इस वीडियो में दिल्ली पुलिस ने करण औजला के गाने की धुन पर एक जागरूकता भरा संदेश जोड़ा है. वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे बिना हेलमेट बाइक चलाना, स्टंट करना या तीन सवारी बैठाना सिर्फ 'कूल' नहीं बल्कि खतरनाक है. पोस्ट में कैप्शन लिखा गया, 'दिल वही ले जाएगा, जो सड़क नियम अपनाएगा.' यह वीडियो न सिर्फ एंटरटेनिंग है, बल्कि लोगों को एक जरूरी संदेश भी दे रहा है कि सेफ ड्राइव ही रियल वाइब है.

सोशल मीडिया पर छा गई दिल्ली पुलिस की क्रिएटिविटी (Delhi Police viral video)

दिल्ली पुलिस ने इस वीडियो को अपने Instagram और X (Twitter) हैंडल पर शेयर किया है और इसमें करण औजला व एक्ट्रेस सुनंदा शर्मा को भी टैग किया है. जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, लोग तारीफों में टूट पड़े. एक यूजर ने लिखा, 'दिल्ली पुलिस का एडिटर कौन है, भाई? सैलरी बताओ.' दूसरे ने कहा, 'सोशल मीडिया टीम को अवार्ड मिलना चाहिए.' तीसरे यूजर ने मजाक में लिखा, 'अब करण औजला खुद इस पर रील बनाए.' एक बाइक राइडर ने तो कमेंट किया, 'दिल्ली पुलिस सही में दिल जीत रही है.'

क्रिएटिविटी से भरी नई सीख (delhi police road safety awareness video)

दिल्ली पुलिस ने फिर साबित कर दिया कि जागरूकता बोरिंग नहीं, क्रिएटिव भी हो सकती है. आधुनिक समस्याओं के लिए आधुनिक सॉल्यूशन चाहिए और इस वीडियो ने यही दिखाया है कि कैसे एक ट्रेंडिंग गाने से लाखों लोगों तक जरूरी मैसेज पहुंचाया जा सकता है.

