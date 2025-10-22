वर्दी पहने पुलिसवाले ने विदेशी इंफ्लुएंसर के साथ किया ऐसा जोरदार डांस, पलट-पलट कर देखने लगे लोग

Mumbai dancing cop Amol Kamble: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक इंडियन पुलिसवाले और जर्मन इंफ्लुएंसर की जोड़ी ने सबका दिल जीत लिया है. आमतौर पर पुलिस को लोग सख्त और अनुशासित मानते हैं, लेकिन इस वीडियो में जोश, मस्ती और तालमेल देखकर हर कोई हैरान रह गया. वीडियो में पुलिसवाले अमोल कांबले (Amol Kamble) जर्मन इंफ्लुएंसर निओल (Neol) के साथ मुंबई की सड़क पर 'गुलाबी शरारा' गाने पर ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं.

जर्मन इंफ्लुएंसर और इंडियन पुलिस की शानदार जोड़ी (Gulabi Sharara viral video)

वीडियो को इंस्टाग्राम पर @neolgeoscrazy नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. क्लिप की शुरुआत में निओल मज़ाकिया अंदाज़ में पुलिसवाले का फोन छीनने की कोशिश करते दिखते हैं और फिर अचानक दोनों डांस करने लगते हैं. अमोल कांबले, जो पुलिस अफसर होने के साथ-साथ सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर भी हैं, अपने एनर्जेटिक मूव्स और शानदार एक्सप्रेशंस से सबका ध्यान खींच लेते हैं.

इंटरनेट हुआ दीवाना 'सर, आपने तो गलत प्रोफेशन चुन लिया' (Indian police dance viral)

वीडियो पर अब तक 8.7 मिलियन से ज्यादा व्यूज़ और 6.5 लाख से अधिक लाइक्स आ चुके हैं. लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, वे बहुत अच्छे हैं. दूसरे ने कहा, भारतीय पुलिस के साथ डांस? ये तो अगले स्तर की बात है. किसी ने लिखा, सर...आपने तो दिल जीत लिया. पुलिस सर रॉक्स. तो वहीं एक और ने मज़ाकिया लहजे में लिखा, पुलिसवाले ने गलत पेशा चुना है...उन्हें डांसर बनना चाहिए.

