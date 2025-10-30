विज्ञापन
देखता हूं कैसे जाती हो..2 मिनट लेट हुई महिला से बदसलूकी करने लगा रैपिडो ड्राइवर,बोला-वेटिंग चार्ज कौन देगा?

Rapido waiting charge fight: सिर्फ 2 मिनट की देरी पर बेंगलुरु में बीच सड़क..महिला पर भड़क उठा ड्राइवर. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो पर अब यूजर्स ने दिया ऐसा रिएक्शन.

देखता हूं कैसे जाती हो..2 मिनट लेट हुई महिला से बदसलूकी करने लगा रैपिडो ड्राइवर,बोला-वेटिंग चार्ज कौन देगा?
सिर्फ 2 मिनट लेट हुई महिला, रैपिडो ड्राइवर भड़क गया, बोला- पैसे दो, नहीं तो कैसे जाओगी मैं भी देखता हूं

Bengaluru Rapido Driver Misbehaves With Lady: सोचिए, आप राइड बुक करें और महज दो मिनट की देरी से ही ड्राइवर आप पर चिल्लाने लगे. ऐसा ही कुछ हुआ बेंगलुरु (Bengaluru) की एक महिला के साथ, जिसने Rapido से ऑटो बुक किया था. महिला के सिर्फ दो मिनट लेट होने पर ड्राइवर इतना भड़क गया कि, उसने न केवल ऊंची आवाज में झगड़ा किया, बल्कि धमकाने तक पहुंच गया. अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

'अब मेरा वेटिंग चार्ज कौन देगा?' (Bengaluru auto driver viral video)

वीडियो में देखा जा सकता है कि ऑटो ड्राइवर महिला पर चिल्ला रहा है और कह रहा है. 'अब मेरा वेटिंग चार्ज कौन देगा? क्या मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं है?' महिला ने शांत लहजे में जवाब दिया, 'अगर आपको लेट हो रहा था, तो आप जा सकते थे.' बस, यहीं से बहस और बढ़ गई. महिला ने राइड कैंसिल कर दी, लेकिन ड्राइवर और भड़क गया और कैंसिलेशन चार्ज की मांग करने लगा.

'वो मुझे धमका रहा था…' महिला का दावा (Rapido auto driver threatens woman)

महिला का नाम श्रेया (@miless_15) है, जिसने यह वीडियो X (Twitter) पर शेयर किया. उसने लिखा, 'मैंने सिर्फ 2 मिनट मांगे थे क्योंकि मैं घर की चाबी ढूंढ रही थी. नीचे आई तो ड्राइवर मुझे धमकाने लगा, बोला- 'देखता हूं कैसे जाती हो.' श्रेया ने बताया कि ड्राइवर की धमकी से डरकर उसने उसे 20 रुपये दिए, लेकिन बाद में रैपिडो को टैग करते हुए पूरी कहानी पोस्ट की. उसकी पोस्ट को अब तक 95,000 से ज्यादा व्यूज और 1500 से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं.

लोगों ने कहा- पुलिस में शिकायत करो (Rapido waiting charge fight)

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने महिला का समर्थन किया. कई लोगों ने लिखा कि 'ऐसे ड्राइवरों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए.' एक यूजर ने कहा, 'यह सब इसलिए होता है क्योंकि इन्हें कभी सज़ा नहीं मिलती. अगर आप सच्चाई पर अडिग हैं, तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं.' वहीं कई लोगों ने ऐप कंपनियों से यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की.

