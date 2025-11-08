18 हज़ार रु से 1.8 लाख महीना, 5 साल में 10 गुना बढ़ी सैलरी, शख्स की Success Story कर देगी हैरान

Indian techie salary growth: सोशल मीडिया पर एक भारतीय टेक प्रोफेशनल की सफलता की कहानी लोगों को प्रेरित कर रही है. उन्होंने बताया कि अपने करियर की शुरुआत उन्होंने 18,000 रुपये प्रतिमाह की सैलरी से की थी, लेकिन आज उनकी कमाई 1.8 लाख रुपये महीना तक पहुंच गई है. यानी, महज 5 साल में 10 गुना ग्रोथ हासिल की.

“मेहनत का फल जरूर मिलता है”

यह पोस्ट Reddit के r/developersIndia सबरेडिट पर शेयर की गई थी. टेक प्रोफेशनल ने लिखा- “मैंने 5 साल पहले एक छोटे स्टार्टअप से 18,000 रुपये महीने पर करियर शुरू किया था. लंबे घंटे काम किया, खूब सीखा, गलतियां भी कीं, लेकिन हार नहीं मानी.” उन्होंने बताया कि अब उन्हें 1.8 लाख रुपये प्रति माह की जॉब ऑफर मिली है. उन्होंने यह भी कहा- “हर देर रात, हर कठिन फीडबैक और हर संघर्ष आखिरकार काम आया. जो लोग अभी मेहनत कर रहे हैं, उन पर भरोसा रखें- चीजें जरूर बेहतर होती हैं.”

React, Node.js, Python और AWS का मजबूत स्किल सेट

टेक प्रोफेशनल ने बताया कि उनका टेक स्टैक React, Node.js, Python और AWS पर आधारित है. इन तकनीकों की मदद से उन्होंने खुद को लगातार अपडेट किया और बेहतर अवसरों तक पहुंच बनाई.

सोशल मीडिया पर बधाइयों की बौछार

पोस्ट वायरल होने के बाद लोगों ने जमकर बधाई दी. एक यूजर ने लिखा - “कमाल है भाई, भविष्य के लिए शुभकामनाएं.” दूसरे ने कहा- “बताओ कैसे बैलेंस किया अपस्किलिंग और जॉब? क्या साप्ताहिक रूटीन फॉलो किया?” तीसरे यूजर ने अपनी कहानी शेयर की- “मैंने भी 13,000 रुपये से शुरुआत की थी और अब 1.8 लाख रुपये पोस्ट टैक्स कमा रहा हूं. सफर उतार-चढ़ाव से भरा रहा लेकिन फल मीठा मिला.” एक अन्य यूजर ने लिखा- “मैंने 35k से शुरुआत की थी और 4 साल में 2 लाख महीना पार कर लिया. बस लगातार मेहनत करनी होती है.”

मेहनत, स्किल और लगन से बदल सकता है हर सफर

इस वायरल पोस्ट ने यह साबित कर दिया कि अगर आप लगातार सीखते रहें और मेहनत करते रहें, तो करियर में किसी भी मुकाम तक पहुंचना संभव है. टेक इंडस्ट्री में स्किल्स की अहमियत सैलरी से कहीं ज्यादा होती है- और यह कहानी उसका बेहतरीन उदाहरण है.

