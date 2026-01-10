दिल्ली से लेकर यूपी, बिहार और पंजाब तक...कोहरे और शीतलहर के चलते कहां फिर बंद किए गए स्कूल, पूरी लिस्ट

उत्तर भारत में पड़ रही भीषण शीतलहर और घने कोहरे के कारण कई राज्यों ने स्कूलों की छुट्टियों को बढ़ा दिया. दिल्ली से लेकर झारखंड तक स्कूलों की विंटर वेकेशन बढ़ा दी गई है. दिल्ली में हाल ही में बच्चों की विंटर वेकेशन खत्म हुई थी और उन्होंने स्कूल जाना शुरू ही किया था. लेकिन देश की राजधानी में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए दिल्ली के शिक्षा निदेशालय (DoE) ने स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं. शिक्षा निदेशालय के आदेश के अनुसार दिल्ली के सभी स्कूल 15 जनवरी, 2026 तक बंद रहेंगे. यह निर्णय कड़ाके की ठंड और खराब वायु गुणवत्ता के कारण लिया गया है. दूसरी और पंजाब के सभी सरकारी और निजी स्कूल 13 जनवरी तक बंद रहे. हरियाणा सरकार ने भी राज्य में शीतलहर को देखते हुए 15 जनवरी तक छुट्टिओं को बढ़ा दिया है.

यूपी में कहां-कहां हैं स्कूल बंद

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जोरदार ठंड पड़ रही है. आगरा में ठंड को देखते हुए कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूल को 12 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया गया है. इसी तरह से लखनऊ के कक्षा 8वीं तक के स्कूल 10 जनवरी तक बंद रहेंगे. जबकि कक्षा 9 से 12 का समय बदल गया है. ये कक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा. गाजियाबाद और नोएडा में कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूल 11 जनवरी को खुलेंगे.

बिहार- झारखंड के किन जिलों में स्कूल बंद

बिहार के कटिहार जिले के कक्षा 8वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल 10 जनवरी, 2026 तक बंद रहेंगे. झारखंड के रांची जिले के सभी स्कूल भी 10 जनवरी तक बंद रहने वाले हैं. वहीं भोपाल के स्कूलों का समय बदल दिया गया है. नर्सरी से कक्षा 8वीं तक की कक्षाएं सुबह 9:30 बजे के बाद शुरू होंगी. असम के बोंगाईगांव जिले के स्कूल भी अब 11 जनवरी से खुलेंगे.