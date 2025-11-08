शख्स के सामने फन फैलाए बैठे थे 5 ज़हरीले कोबरा, कर रहा था छूने की कोशिश, आगे जो हुआ, Video देख दहल उठेगा दिल

King Cobra Viral Video: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए. वीडियो में एक शख्स का सामना एक साथ पांच ज़हरीले किंग कोबरा से होता है. जैसे ही वह उनके पास पहुंचता है, सभी सांप अपने-अपने फन फैलाकर सतर्क मुद्रा में सामने बैठ जाते हैं. कुछ सेकंड के इस वीडियो में हर पल डर और रोमांच से भरा नजर आता है.

फन फैलाकर बैठे थे 5 कोबरा

वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स खुले मैदान में बैठा हुआ है और उसके सामने पांच विशाल किंग कोबरा फन उठाए हुए हैं. किसी भी पल वे हमला कर सकते थे, लेकिन शख्स अजीब तरीके से शांत बना रहता है. उसकी जरा सी हरकत भी सांपों को उकसा सकती थी, लेकिन वह धैर्य से बैठा रहता है. इस दौरान शख्स कई बार कोबरा को छूने की कोशिश भी करता है.जब सांप उससे थोड़ा करीब आते हैं, तो वह बहुत फुर्ती से अपना हाथ हटा लेता है और सांप हमला करने में नाकाम रहते हैं. लोग शक्स की बहादुरी देख दंग रह जाते हैं. क्योंकि ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं जो इतने जहरीले सांपों के बीच आराम से बैठे रहें, जबकि आमतौर पर ऐसे हालात में लोग डर के मारे भाग खड़े होते हैं.

देखें Video:

“ये तो मौत से खेल रहा है”

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @munna_snake_rescuer नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो को अबतक 1 लाख 61 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कई लोगों ने इसे देखकर दंग रह गए. एक यूजर ने लिखा- “ये इंसान नहीं, नागों का दोस्त लगता है.” दूसरे ने कहा- “इतना खतरनाक खेल कोई होश में नहीं खेल सकता.” तीसरे यूजर ने लिखा- “किंग कोबरा दुनिया का सबसे जहरीला सांप है, इससे जरा सी गलती भी जान ले सकती है.”

सांपों के साथ खेलना बहादुरी नहीं, बल्कि खतरा

जानकारों के मुताबिक, किंग कोबरा का जहर इंसान को कुछ मिनटों में मौत के घाट उतार सकता है. ऐसे में उनसे दूरी बनाए रखना ही समझदारी है. वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि यह वीडियो चाहे असली हो या प्रशिक्षित स्नेक हैंडलर का, लेकिन आम लोगों को कभी भी इस तरह के जोखिम भरे स्टंट नहीं करने चाहिए.

एक छोटी गलती बन सकती थी आखिरी

वीडियो में सौभाग्य से किसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से पांचों कोबरा एक साथ फन फैलाकर बैठे थे, वह किसी भी वक्त घातक साबित हो सकता था. लोगों ने इस घटना को देखकर कहा कि यह “मौत के बेहद करीब का सामना” था.

