सच है या AI? मशीन के अंदर सिर डाला और कट गए बाल, Automatic Haircut Machine का सच कर देगा हैरान

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक वीडियो जिसमें एक शख्स ऑटोमेटिक मशीन से बाल कटवाता दिख रहा है. वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया और भविष्य की तकनीक पर बहस छेड़ दी.

ऑटोमेटिक मशीन से कटवाया बाल!

Automatic Haircut Machine video: इंटरनेट पर इन दिनों एक वीडियो ने तहलका मचा दिया है, जिसमें एक शख्स सड़क किनारे लगी मशीन से बाल कटवाता नजर आता है. वीडियो में दिखाया गया है कि वह मशीन में कुछ कमांड देता है और कुछ मिनटों में उसे नया हेयरकट मिल जाता है. लोग इस वीडियो को देखकर हैरान रह गए कि क्या वाकई अब मशीनें इंसानों की जगह बाल काटेंगी?

सच्चाई निकली कुछ और...

पहली नजर में यह वीडियो बेहद असली और तकनीकी चमत्कार जैसा लगता है. मशीन में शख्स अपना सिर डालता है, और कुछ ही सेकंड में “टेपर्ड फेड” हेयरकट लेकर बाहर आता है. वह कहता है, “यह बहुत बढ़िया है; यह बहुत हल्का महसूस होता है.” लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि यह वीडियो असल में AI जनरेटेड था.

देखें Video:

@axedropai पेज ने किया शेयर

यह वीडियो इंस्टाग्राम पेज Axe Drop x A.I. द्वारा पोस्ट किया गया था, जो नियमित रूप से AI से बने काल्पनिक वीडियो साझा करता है. क्लिप में बताया गया था कि यह मशीन नॉर्वे के ओस्लो की सड़कों पर लगाई गई है, जहां लोग बिना इंतजार किए “ऑटोमेटिक हेयरकट” ले सकते हैं.

यूजर्स ने दी मजेदार प्रतिक्रियाएं

वीडियो पर यूजर्स ने जमकर रिएक्शन दिए. एक यूजर ने लिखा- “अगर मशीन बीच में खराब हो गई तो क्या सिर अंदर ही फंस जाएगा?” दूसरे ने मजाक में कहा- “Final Destination का नया सीक्वल तैयार है.” वहीं एक ने लिखा- “वो कैंची की आवाज, नाई की बातें और बाल काटने के बाद का मसाज, उसका मजा ही कुछ और है.” एक अन्य यूजर ने ध्यान दिलाया- “किसी ने नोटिस किया कि वीडियो में हर बार वही आदमी है बस हेयरस्टाइल अलग-अलग हैं?”

हर वायरल वीडियो पर आंख मूंदकर भरोसा न करें

AI जनरेटेड वीडियो अब इतने रियल दिखने लगे हैं कि सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल होता जा रहा है. यह क्लिप भले ही मनोरंजक हो, लेकिन यह याद दिलाती है कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर चीज़ वास्तविक नहीं होती.

अस्वीकरण: इस खबर में दी गई जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट पर आधारित है. एनडीटीवी किसी भी प्रकार के दावे की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता है.

