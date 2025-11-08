विदेशी ने बांग्लादेश में ट्रेन की छत पर किया सफर, बजाया ऐसा बॉलीवुड सॉन्ग, लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा

Bangladesh train roof video: सोशल मीडिया पर एक विदेशी ट्रैवल व्लॉगर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह बांग्लादेश की एक चलती ट्रेन की छत पर सफर करते नजर आता है. वीडियो में दिखता है कि वह बाकी यात्रियों के साथ ऊपर चढ़ता है और जगह तलाशते हुए बैठ जाता है. उसने बताया कि वह इस तरह करीब 6 से 7 घंटे का सफर तय करने वाला है.

छैंया-छैंया' गाने ने बना दिया वीडियो को खास

व्लॉगर शॉन हैमंड (Sean Hammond) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह वीडियो शेयर किया है. उन्होंने अपने सफर का बैकग्राउंड म्यूजिक बनाया मशहूर बॉलीवुड गाना ‘छैंया छैंया', जिसे शाहरुख खान और मलाइका अरोड़ा पर फिल्माया गया था. लोगों को यह गाने का चयन बेहद दिलचस्प लगा और कई लोगों ने कहा, “भाई ने गाना थोड़ा ज़्यादा सीरियसली ले लिया.”

लोगों के साथ गाया

वीडियो में शॉन स्थानीय यात्रियों के साथ बातें करता, गाना गाता और खाना शेयर करता नजर आता है. उसने लिखा- “मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी चलती ट्रेन की छत पर बैठकर किसी के साथ गाना और खाना साझा करूंगा. लेकिन बांग्लादेश के लोगों की सच्ची मेहमाननवाज़ी देखकर दिल खुश हो गया.” वह आगे कहता है कि शुरुआत में उसे डर लगा, लेकिन धीरे-धीरे सफर उसे “काफी शांतिपूर्ण” लगा.

देखें Video:

वीडियो पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं

इस वीडियो को अब तक 24 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है, लेकिन दर्शकों की राय बंटी हुई है. कुछ लोगों ने इसे एडवेंचर और संस्कृति का अनुभव बताया, तो कईयों ने इसे खतरनाक बताया. एक यूजर ने लिखा- “यह खतरनाक है, ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए.” दूसरे ने कहा- “ट्रेन के अंदर इतनी सीटें खाली हैं, फिर जोखिम क्यों लेना?” वहीं एक यूजर ने मजाक में लिखा- “Final Destination का नया सीन लग रहा है.”

“सीन तो शानदार है, रिस्क भी उतना ही बड़ा”

कई लोगों ने शॉन की गाने की पसंद की तारीफ करते हुए कहा- “गाने का चुनाव बिलकुल सही है!” “भाई, गाना तो बिलकुल सही चुना!” लेकिन कुछ यूजर्स ने यह भी सवाल उठाया कि क्या ऐसे खतरनाक स्टंट्स को सोशल मीडिया पर “ग्लोरिफाई” किया जाना चाहिए?

एडवेंचर ठीक है, पर सुरक्षा ज़रूरी

वीडियो भले ही शानदार और रोमांचक लगे, लेकिन चलती ट्रेन की छत पर सफर करना जानलेवा हो सकता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह के ट्रेंड्स दूसरों के लिए गलत मिसाल बन सकते हैं.

