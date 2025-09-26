विज्ञापन
पब चलोगी क्या... बाइक से जा रहे लड़कों को लड़की ने दिया ऐसा करारा जवाब, दोबारा नहीं करेंगे ऐसी गलती

इस वीडियो पर अब लोगों के क्या रिएक्शन हैं, चलिए जानते हैं. एक ने लिखा है, दीदी मर्सिडीज वाले को भी ऐसे ही जवाब देना'. दूसरे ने लिखा है, आप पर गर्व है बहन'.

पब चलोगी क्या... बाइक से जा रहे लड़कों को लड़की ने दिया ऐसा करारा जवाब, दोबारा नहीं करेंगे ऐसी गलती
भरी सड़क में लड़की से छेड़छाड़, मिला करारा जवाब

गली, मोहल्ले, चौराहे और यहां तक कि सड़कों पर भी लड़कियां सेफ नहीं हैं. घर से निकलने के बाद लड़कियों में डर बना रहता है कि वो सेफ घर पहुंच जाएंगी भी नहीं. खासकर रात में, जब वो ऑफिस से लौट रही होती हैं. चलती सड़क पर लड़कियों को बाइक या कार में बैठे-बैठे छेड़कर भाग जाना बहुत आम हो चुका है, लेकिन ऐसे मनचलों की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए लड़कियों को ही कुछ करना होगा, ठीक वैसे ही, जैसे इस लड़की ने किया है. एक लड़की ने वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वह उन मनचलों को सबक सिखा रही है, जो चलती सड़क पर उसे छेड़कर बाइक से फरार हो रहे थे.

लड़की ने बीच सड़क सिखाया सबक (The girl taught such a lesson to the boys)

इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक लड़की अपनी स्कूटी से बाइक सवार दो मनचलों का पीछा कर रही है और आखिर में रेड लाइट होने पर इन दोनों को पकड़ लेती है और उन्हें अच्छे से खरी-खरी सुनाती है. इसके बाद दोनों मनचलों की हवाइयां उड़ जाती है और उनके मुंह से बस सॉरी-सॉरी ही निकल रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ग्रीन लाइट होते ही, यह दोनों लड़के उस लड़की को गाली देकर भाग गए. इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, शर्मनाक हरकत, यह लड़का मुझे फॉलो कर रहा था और बार-बार छूने की कोशिश भी, जब यह ऐसा नहीं कर पाया तो, मेरी गाड़ी के पास आया और कहा मेरे साथ पब चलोगी, मैंने कहा पागल है क्या, इतना सुनने के बाद गाड़ी स्टार्ट की और भाग गया, जब मैं इसका पीछा करके इसके पास पहुंची तो सॉरी बोलने लगा'.

देखें Video:
 

लोगों के आए मिक्स रिएक्शन (Girl caught boys who tease her)

इस वीडियो पर अब लोगों के क्या रिएक्शन हैं, चलिए जानते हैं. एक ने लिखा है, दीदी मर्सिडीज वाले को भी ऐसे ही जवाब देना'. दूसरे ने लिखा है, आप पर गर्व है बहन'.  तीसरा लिखता है, अगर कोई अच्छे लुक वाला और कार वाला इस लड़की को यह सब कहता, तो यह तुरंत उसके साथ निकल लेती'.  कमेंट बॉक्स में कई ऐसे यूजर्स हैं, जो यह कह रहे हैं कि गरीब है इसलिए इस लड़की ने इन्हें बोल दिया, लेकिन अगर मालदार होता तो ऐसा ना करती'. कुछ ऐसे भी यूजर्स हैं, जो यह कह रहे हैं कि लड़की को गरीब छेड़े या अमीर दोनों ही अपराध है, यह एक लड़की की इज्जत का सवाल है. इस वीडियो को 1 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक कर दिया है.

