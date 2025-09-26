विज्ञापन
उज्बेकिस्तान का टैक्सी ड्राइवर, गाता है हिंदी बॉलीवुड गाने, सुनकर हैरान रह जाते हैं लोग, देखें Video

ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और यह टैक्सी ड्राइवर भी. बॉलीवुड गाने के प्रति उसका प्रेम देख लोग अब इस टैक्सी ड्राइवर पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं और खुद भी उसकी गायकी का लुत्फ उठा रहे है.

दुनिया के कई देशों में हिंदी गानों का क्रेज है. कई विदेशियों को अपनी कार में हिंदी गाने सुनते और गुनगुनाते हुए देखा गया है. अब उज्बेकिस्तान के एक टैक्सी ड्राइवर अजीजक्सन तोश्तिलायेव ने अपनी टैक्सी के अंदर हिंदी गाने गाते हुए दिल को छू लेने वाले वीडियो साझा किया है. यह देख उसकी सवारी भी शॉक्ड है, हालांकि वे बाद में खुश हो रहे हैं. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और यह टैक्सी ड्राइवर भी. बॉलीवुड गाने के प्रति उसका प्रेम देख लोग अब इस टैक्सी ड्राइवर पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं और खुद भी उसकी गायकी का लुत्फ उठा रहे है.

विदेशी टैक्सी ड्राइवर ने गाया हिंदी गाना (Uzbek Driver Sings Bollywood Songs)
इस वीडियो में, तोश्तिलायेव को अपनी सवारी के पीछे की सीट पर बैठने तक का इंतजार करते हुए देखा जा सकता है, फिर वे पॉपुलर हिंदी सॉन्ग गाना शुरू करता है. पहले तो उसकी सवारी थोड़ा शॉक्ड होती है और फिर उसके गाने का आनंद लेने लगती है. हालांकि ज्यादातर सवारी शुरुआत में चौंक जाती है, लेकिन बोल न समझ पाने के बावजूद, वे उसकी गायकी की तारीफ करते हुए देखे जा सकते हैं. अपनी सबसे पॉपुलर रील में से एक में, तोश्तिलायेव, ऋतिक रोशन और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म कृष का गाना 'प्यार की एक कहानी' गाते हुए दिखाई दे रहा है. इस वीडियो को लाखों व्यूज मिल चुके हैं और यूजर्स ने उसकी इस गायकी पर सैकड़ों कमेंट्स किए हैं.

Video देखने के लिए यहां Click करें:

लोग बोले- क्या आवाज है भाई (Uzbek Driver Sings Hindi Songs)
एक अन्य वीडियो में,  तोश्तिलायेव को शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म ओम शांति ओम से मैं अगर कहूं गाते हुए देखा जा सकता है. तोश्तिलायेव के एक वीडियो को 4.4 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है. सोशल मीडिया यूजर्स ने उसकी गायकी और हिंदी शब्दों का सही उच्चारण करने की प्रशंसा की है. इस पर एक यूजर ने लिखा है, क्या आवाज भाई की'. दूसरे यूजर ने कहा, 'कमाल है, मुझे यह गाना बहुत पसंद आया, पुराने गाने दिल को सुकून देते हैं'. वहीं तीसरे ने लिखा, आपके अगले बॉलीवुड गाने का इंतजार है'. अब यह टैक्सी ड्राइवर हिंदी सॉन्ग गाने के चलते सोशल मीडिया स्टार बन चुका है.

