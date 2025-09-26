विज्ञापन
यात्री ने खोली रेलवे कैटरिंग की पोल, 80 की थाली 120 में रु में, Video देख भड़के लोग, बोले- लूट मचा रखी है

अब इंडियन रेल के अंदर से आया यह वीडियो एक बार फिर इसकी कैटरिंग सर्विस पर बड़ा सवालिया निशान लगा रहा है. ट्रेन के स्लीपर कोच से आए इस वीडियो में एक यात्री ने इसमें मिलने वाले खाने की पोल खोलकर रख दी है.

इंडियन रेलवे बार-बार अपनी सर्विस के चलते चर्चा में रहती हैं. कभी इसमें सीट की कमी की दिक्कत होती है, तो कभी महीने भर पहले टिकट बुक करने के बाद भी सीट कंफर्म नहीं होती है. रेलवे से जुड़ी एक समस्या इसके अंदर मिलने वाला खाना भी है, जिसे लेकर कई यात्री अपनी शिकायत भी दर्ज करा चुके हैं. ट्रेन में रेलवे की कैटरिंग सर्विस पर सवाल उठाने पर कई यात्रियों को पीटा भी गया है. अब इंडियन रेल के अंदर से आया यह वीडियो एक बार फिर इसकी कैटरिंग सर्विस पर बड़ा सवालिया निशान लगा रहा है. ट्रेन के स्लीपर कोच से आए इस वीडियो में एक यात्री ने इसमें मिलने वाले खाने की पोल खोलकर रख दी है.

यात्री ने खोली रेलवे कैटरिंग की पोल (Railway Catering Viral Video)
इस वीडियो में देख सकते हैं कि रेलवे की कैटरिंग वाला एक कंटेनर में लंच लेकर आया है और इस पर एक यात्री ने रेलवे के लंच बॉक्स में क्या-क्या आइटम यह दिखाया है और बताया है कि 80 रुपये की थाली की यह लोग 120 रुपये चार्ज कर रहे हैं. वीडियो में आप देख सकते हैं कि लंच थाली में ना के बराबर ही खाना है. इस वीडियो को @theskindoctor नामक एक्स हैंडल से शेयर किया गया है. इसके कैप्शन में लिखा है, 'मुश्किल से विश्वास हो रहा है, लेकिन इंडियन रेलवे कैटरिंग में बदलाव हो रहा है, एक यात्री ने कैटरिंग सर्विस का पर्दाफाश किया और बताया कि कैसे 80 रुपये की थाली को 120 रुपये में बेचा रहा है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि कैटरिंग स्टाफ यात्री की बात ध्यान से सुन रही है, जबकि ऐसे कई मामलों में यात्रियों को पीटा गया है, कुछ हफ्ते पहले एक यात्री को इस तरह की पूछताछ करने पर पीटा गया था'.

लोगों के रिएक्शन क्या हैं? (Indian Railway Catering System)
रेल के अंदर से आए इस वीडियो पर लोग गुस्सा जाहिर कर रहे है. इस वीडियो को 6 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. इस पर एक यूजर ने लिखा है, इंडियन रेलवे का हाल दिन ब दिन बुरा होता जा रहा है. दूसरा यूजर लिखता है, रेलवे लोगों को सबसे ज्यादा लूटता है और फिर कहते हैं कि यह घाटे में जा रहा है'. तीसरे ने लिखा है, रेल में मिलने वाला खाना मत खाओ'. चौथा लिखता है, लोग अपना खाना घर से लेकर चलें, यहां तो ऐसे ही लूट मचेगी'. पांचवां लिखता है, यही थाली थर्ड एसी में 150 रुपये की, सेकंड एसी में 180 और फर्स्ट एसी में 250 रुपये की बेची जाती है. अब लोग ऐसे ही रेलवे की पोल खोल रहे हैं.

